  • 24 Августа, 16:17
  • BAIGENEWS
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
Токаев направил телеграмму Зеленскому
Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Почему казахстанцы начали массово снимать пенсионные накопления
Казахстанские дзюдоисты завоевали сразу три медали на ЧМ в Хорватии
Президент Таджикистана приедет в Астану
Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося самолета - Росавиация
Спецоперация в Астане и Караганде: задержаны 28 преступников
Найденный в ЗКО артефакт времен Золотой Орды направят тюркологам на изучение
55 тысяч контрафактных вейпов обнаружили в Алматы
Президент поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу на МАЭК
Эксперт оценил риски аварий на будущей АЭС в Казахстане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Минэкологии и МСХ избавят от бумажной волокиты

Сегодня, 15:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz/ Данира Искакова Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
131
Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Министерства экологии и сельского хозяйства подвергнут анализу в рамках третьего цикла дебюрократизации государственного аппарата. Об этом рассказал заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Аналитическая работа АДГС в рамках указа президента о дебюрократизации стартовала в прошлом году. Во время первого цикла проводился анализ в сфере образования, здравоохранения и социальной сфере труда. В рамках второго цикла была охвачена деятельность органов финансов и торговли.

Теперь стартовал третий цикл, который продлится до декабря этого года. Ожидается, что Агенство представит комплекс предложений по дебюрократизации сферы экологии и сельского хозяйства. 

"В рамках первого цикла более 180 предложений было внесено. Во втором - 190 предложений. В целом, мы обращаем внимание на административные процедуры,  в том числе процедуры оказания государственных услуг. Здесь речь идёт об излишних документах, необоснованных сроках, фактах требования излишних документов, нарушение сроков. Кроме того, мы изучаем комплекс функций, который входит в компетенцию того или иного госоргана. Из этого мы находим дублирующие или излишние избыточные функции, которые носят обременительный характер для бизнеса", - рассказал Салауат Муксимов. 

Спикер привёл в пример более 40 видов отчетностей в сфере экологии. 

"Организация лесного хозяйства предоставляет ряд отчётностей, которые дублируется, и по срокам есть вопросы. Поэтому в предстоящем анализе эти вопросы будут на особом контроле. В сфере сельского хозяйства это вопросы земельных отношений. Потому что наибольшее количество жалоб поступает в сфере земельных отношений. Понятно, в этой сфере поэтапно проводятся реформы. Мы полагаем, что наш анализ, в котором будет охвачена деятельность как центрального органа, так и его территориальных подразделений в регионах, даст в целом комплексное видение слабых мест в земельных отношениях", - отметил он. 

Также спикер подчеркнул, особое внимание будет уделяться вопросам цифровизации, информационного обеспечения и процедуре субсидирования сельского хозяйства.

"Потому что из года в год мы сталкиваемся с теми же проблемами. В целом, бюрократизм и волокита - это условия, которые формируют неэффективный государственный аппарат. В этом ключе, все предложения ориентированы на становление госаппарата сервисного и клиентоориентированного формата", - заявил Салауат Муксимов. 

По его словам, почти каждое из предложений предполагает внесение изменений в действующее законодательство.

"Поэтому это не вопрос одного дня. В определённых вопросах есть сопротивление госаппарата. Потому что предложения по дебюрократизации, во-первых, предполагают сокращение тех ведомственных возможностей, которые были у госоргана, в том числе, бюджетных средств. Также сокращение и упрощение функционала", - добавил спикер. 

Самое читаемое

Наверх