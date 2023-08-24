Минэкологии и МСХ избавят от бумажной волокиты

Министерства экологии и сельского хозяйства подвергнут анализу в рамках третьего цикла дебюрократизации государственного аппарата. Об этом рассказал заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Аналитическая работа АДГС в рамках указа президента о дебюрократизации стартовала в прошлом году. Во время первого цикла проводился анализ в сфере образования, здравоохранения и социальной сфере труда. В рамках второго цикла была охвачена деятельность органов финансов и торговли.

Теперь стартовал третий цикл, который продлится до декабря этого года. Ожидается, что Агенство представит комплекс предложений по дебюрократизации сферы экологии и сельского хозяйства.

"В рамках первого цикла более 180 предложений было внесено. Во втором - 190 предложений. В целом, мы обращаем внимание на административные процедуры, в том числе процедуры оказания государственных услуг. Здесь речь идёт об излишних документах, необоснованных сроках, фактах требования излишних документов, нарушение сроков. Кроме того, мы изучаем комплекс функций, который входит в компетенцию того или иного госоргана. Из этого мы находим дублирующие или излишние избыточные функции, которые носят обременительный характер для бизнеса", - рассказал Салауат Муксимов.

Спикер привёл в пример более 40 видов отчетностей в сфере экологии.

"Организация лесного хозяйства предоставляет ряд отчётностей, которые дублируется, и по срокам есть вопросы. Поэтому в предстоящем анализе эти вопросы будут на особом контроле. В сфере сельского хозяйства это вопросы земельных отношений. Потому что наибольшее количество жалоб поступает в сфере земельных отношений. Понятно, в этой сфере поэтапно проводятся реформы. Мы полагаем, что наш анализ, в котором будет охвачена деятельность как центрального органа, так и его территориальных подразделений в регионах, даст в целом комплексное видение слабых мест в земельных отношениях", - отметил он.

Также спикер подчеркнул, особое внимание будет уделяться вопросам цифровизации, информационного обеспечения и процедуре субсидирования сельского хозяйства.

"Потому что из года в год мы сталкиваемся с теми же проблемами. В целом, бюрократизм и волокита - это условия, которые формируют неэффективный государственный аппарат. В этом ключе, все предложения ориентированы на становление госаппарата сервисного и клиентоориентированного формата", - заявил Салауат Муксимов.

По его словам, почти каждое из предложений предполагает внесение изменений в действующее законодательство.