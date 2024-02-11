Миллионные штрафы насчитали отелю"Rixos" в Актау

Расчет административных штрафов для отеля "Rixos" в Актау предоставили в департаменте экологии Мангистаустауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Согласно части 2 статьи 331 КоАП РК (Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в отношении того же сооружения, оборудования или источника эмиссии в течение года, а субъектами крупного предпринимательства – в течение трех лет после наложения административного взыскания) рассчитан штраф в порядке сокращенного производства на сумму 1 846 000 тенге.

По части 1 статьи 328 КоАП РК (Превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду) расчет штрафа составил 232 663 тенге.

Напомним, против "Rixos" возбудили два дела в Актау за сбросы в озеро Караколь. Позже "Rixos" предоставил видеозапись с демонтажом трубы, которая вела в озеро Караколь.