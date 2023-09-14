Миллионные кредиты оформил на коллег житель Шымкента

В Шымкенте задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в оформлении кредитов на бывших коллег без их ведома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Заявление в полицию написала местная жительница, узнавшая, что на неё оформлен кредит, из уведомления о платеже. Женщина вспомнила, что знакомый просил воспользоваться её мобильным, и подумала, что он мог взятьна её имя онлайн-кредит на 3,5 миллиона тенге.

Оперативники задержали и доставили в управление полиции 33-летнего подозреваемого. В ходе досудебного расследования установлена причастность мужчины к трём аналогичным преступлениям.

"Мужчина злоупотребил доверием ещё троих бывших коллег. Используя их смартфоны, он взял займы на общую сумму свыше пяти миллионов тенге. Следователи отмечают, что число потерпевших ущерб от мошеннических действий может возрасти", - сообщили в полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.