Миллион тенге подарил аким совершившему героический поступок школьнику в Астане
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Аким Астаны Женис Касымбек встретился со спасшим малыша от падения с высоты школьником Аканом Акимжановым и его родителями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
"Своим геройским поступком Акан предотвратил возможную трагедию. Ученик седьмого класса спас ребёнка от падения с четвёртого этажа! Выражаю благодарность родителям Акана за то, что вырастили достойного сына, дав ему должное воспитание! Акан также показывает успехи в учебе и спорте. Учителя и одноклассники отзываются о нём, как о преданном друге, добросовестном и ответственном ученике", - написал аким в соцсетях.
Школьнику подарили планшет и один миллион тенге. Аким пообещал оказать ему помощь при поступлении в колледж либо университет.
Видео спасения ранее появилось в Сети.
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