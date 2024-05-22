Миллион тенге подарил аким совершившему героический поступок школьнику в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек встретился со спасшим малыша от падения с высоты школьником Аканом Акимжановым и его родителями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

"Своим геройским поступком Акан предотвратил возможную трагедию. Ученик седьмого класса спас ребёнка от падения с четвёртого этажа! Выражаю благодарность родителям Акана за то, что вырастили достойного сына, дав ему должное воспитание! Акан также показывает успехи в учебе и спорте. Учителя и одноклассники отзываются о нём, как о преданном друге, добросовестном и ответственном ученике", - написал аким в соцсетях.

Школьнику подарили планшет и один миллион тенге. Аким пообещал оказать ему помощь при поступлении в колледж либо университет.

Видео спасения ранее появилось в Сети.