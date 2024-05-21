  • 22 Мая, 08:16
  • BAIGENEWS

Герой из нашего двора: Школьник спас ребёнка от падения с высоты в Астане

Вчера, 20:59
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 20:59
Вчера, 20:59
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Фото: скриншот видео

Семиклассник совершил героический поступок в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

20 мая Акан Акимжанов играл во дворе, когда кто-то из его товарищей заметил маленького мальчика, висевшего на высоте четвёртого этажа. Ребёнок держался за перила балкона и вот-вот мог упасть.

Акан первым побежал в подъезд, добрался до четвёртого этажа и спас пятилетнего ребёнка.

Герой учится в седьмом классе школы-гимназии №31. Он из многодетной семьи. 

 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA (@akimat__astana)

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