Герой из нашего двора: Школьник спас ребёнка от падения с высоты в Астане

Семиклассник совершил героический поступок в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

20 мая Акан Акимжанов играл во дворе, когда кто-то из его товарищей заметил маленького мальчика, висевшего на высоте четвёртого этажа. Ребёнок держался за перила балкона и вот-вот мог упасть.

Акан первым побежал в подъезд, добрался до четвёртого этажа и спас пятилетнего ребёнка.

Герой учится в седьмом классе школы-гимназии №31. Он из многодетной семьи.