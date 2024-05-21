Герой из нашего двора: Школьник спас ребёнка от падения с высоты в Астане
Вчера, 20:59
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Вчера, 20:59Вчера, 20:59
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Семиклассник совершил героический поступок в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
20 мая Акан Акимжанов играл во дворе, когда кто-то из его товарищей заметил маленького мальчика, висевшего на высоте четвёртого этажа. Ребёнок держался за перила балкона и вот-вот мог упасть.
Акан первым побежал в подъезд, добрался до четвёртого этажа и спас пятилетнего ребёнка.
Герой учится в седьмом классе школы-гимназии №31. Он из многодетной семьи.
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