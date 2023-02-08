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  • Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции
t.me/KZgovernment Сегодня, 19:49
244
Сегодня, 19:49
244
Фото: t.me/KZgovernment

Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции

Постановление о финансовой помощи Турции, где произошло разрушительное землетрясение, приняло правительство РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с поручением главы государства Министерству финансов РК поручено выделить Министерству иностранных дел РК из чрезвычайного резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РК и других государств, средства в сумме, эквивалентной одному миллиону долларов США", - сообщили в пресс-службе правительства.

Внешнеполитическое ведомство должно в установленном законодательством порядке перечислить указанные средства турецкой стороне на специальный счёт.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

 

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#гуманитарная помощь #землетрясение #Турция #постановление
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:49
244
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