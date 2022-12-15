Миллиарды, драгоценности и арестованные родственники. Кого в 2022 задержали за хищения

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Этот год оказался урожайным на громкие задержания за коррупцию, хищения и отмывание денег. Неожиданными стали задержания тех, кто, казалось бы, непотопляем. BaigeNews.kz решил вспомнить самые громкие задержания и то, чем они закончились.

Кайрат Боранбаев: хищения бюджета и задержание родственника

Бизнесмен и один из богатейших людей страны Кайрат Сатыбалды был задержан в марте 2022 года, когда он пытался покинуть Казахстан. Его обвинили в "причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотреблении доверием" и "присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному".

В конце сентября стало известно о завершении расследования дела в отношении Кайрата Боранбаева, подозреваемого в хищении госсредств в особо крупном размере. По делу помимо Боранбаева проходят также его доверенное лицо Наханов, управляющий директор АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместитель председателя Правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр. Все они подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

В АФМ уточнили, что подозреваемыми в 2019 году через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализована преступная схема хищения средств национальной компании Qazaq Gaz (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.

"Похищенные средства в размере 14,5 миллиарда тенге легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций. Причинённый ущерб в ходе расследования возмещён в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 миллиардов тенге и недвижимость стоимостью 4,2 миллиарда тенге. Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса", - уточнили в АФМ.

В связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева. Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счёт незаконных доходов.

"После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка. С 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам. В результате следственных действий указанные объёмы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 миллионов долларов (207 миллиардов тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства", - сообщили в АФМ.

На сегодня он находится под арестом. Подразделением собственной безопасности АФМ проводится досудебное расследование.

Вслед за Кайратом Боранбаевым за дачу взятки задержали его родственника.

"Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками Агентства. Изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. – Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений. По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ведомстве.

Также известно об объявлении в розыск брата Кайрата Боранбаева - Мурата Боранбаева.

Кайрат Сатыбалды: хищения, драгоценности и арестованная экс-супруга

Ещё один известный бизнесмен, племянник Нурсултана Назарбаева, Кайрат Сатыбалды оказался под прицелом правоохранительных органов. 13 марта стало известно о его задержании. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Также проверяется причастность Кайрата Сатыбалды к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Весной его арестовали.

"В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретённые активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов", — сообщили в Антикоррупционной службе.

В отношении Сатыбалды дополнительно расследовались уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Продолжается поиск и других нелегальных активов обвиняемых.

"В стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге или более 900 миллионов долларов", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, Антикор вернул в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов, которые обращены в доход государства. В антикоррупционной службе также сообщили, что установлен факт вложения Кайратом Сатыбалды 300 миллионов долларов США в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана.

В суде Кайрат Сатыбалды признал вину и раскаялся в содеянном. Он согласился на медиативное соглашение. Суд назначил Кайрату Сатыбалды шесть лет лишения свободы с конфискацией и лишением права занимать должности на госслужбе и нацкомпаниях сроком на 10 лет. Опальный бизнесмен Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию № 22 в ВКО. Колония, в которой будет отбывать наказание Сатыбалды, является колонией для бывших сотрудников специальных и правоохранительных органов.

Одним из фигурантов уголовного дела является доверенное лицо Кайрата Сатыбалды – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий. Преступная роль Эфенди, по информации Антикора, заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

"Для этого ему от Сатыбалды была выдана доверенность на снятие денег со счёта. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за три дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счёта Сатыбалдыұлы 37 миллиардов тенге и 62 миллиона долларов США", – сообщили в ведомстве.

В Антикоре добавили, что с февраля этого года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Ему вменяется третий пункт части 3 статьи 218 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск.

Кроме того, арестована бывшая жена Сатыбалды — Гульмира Сатыбалды. Она подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, а также проходит по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

Арыстанбек Мухамедиулы: золотой человек и слухи о суициде

Громким было и задержание главы Нацмузея, бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы. Более того, история с задержанием была похожа на сюжет сериала. Когда стало известно о том, что Антикор проверяет расходы Нацмузея, поползли слухи о попытке суицида Арыстанбека Мухамедиулы. 16 мая распространилась информация о том, что он порезал вены на руках. Однако позже его пресс-служба опровергла эту информацию.

Изначально Антикор сообщал о том, что руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 миллионов тенге из бюджета. Позже стали известны подробности. По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

"Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры", - говорится в сообщении.

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге.

Сейчас он находится под арестом. Расследование продолжается.

Хищения миллиардов, задержания и приговоры

В СМИ то и дело появляются новости о задержаниях и судебных приговорах по фактам хищений на миллиарды тенге. Например, сейчас в Казахстане проводится спецоперация по задержанию сотрудников структурных подразделений Министерства сельского хозяйства, акиматов и членов организованных преступных групп Спецоперация проводится Антикоррупционной службой в Нур-Султане и ряде регионов.

"По поступившим данным, все они на протяжении длительного времени занимались систематическим хищением миллиардов бюджетных средств, выделенных на субсидирование агропромышленного сектора", - сообщил редакции информированный источник в ноябре 2022 года.

Кроме того, осенью вступил в законную силу приговор в отношении экс-главы филиала "Цеснабанка" (ныне Jýsan Bank) в Шымкенте Нуржана Кольбаева. Апеляционная коллегия по уголовным делам городского суда вынесла приговор по делу о хищении 445 тысяч долларов. Согласно материалам следствия в 2017 году Нуржан Кольбаев снял с депозитов вкладчиков 445 тысяч долларов и скрылся с ними. Его объявляли в международный розыск. Позже беглого банкира удалось поймать, он предстал перед судом вместе с сообщницей. 5 июля 2022 года суд, выслушав прокурора и изучив все материалы, вынес им оправдательный приговор. Была подана апелляционная жалоба. В результате после изучения всех деталей следствия Нуржана Кольбаева приговорили к восьми годам лишения свободы, а его сообщницу Асель Садыкову — к семи годам тюремного заключения.

5 декабря приговором Аршалынского районного суда Акмолинской области исполняющий обязанности директора филиала "Еңбек-Аршалы" РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК Асмагиев К.М. признан виновным в хищении путем растраты вверенного имущества в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Этим же приговором осуждены к семи годам лишения свободы его пособники – директора подрядных компаний Жаманчалов С.С. и Жаманчалов Н.С. По данным следствия, вышеуказанные лица с августа по сентябрь 2019 года совершили хищение бюджетных средств в сумме 26 499 067 тенге, выделенных на ремонт здания средней школы Аршалынского района. Осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

6 девабря в Шымкенте вынесли приговор в отношении руководителя РГУ "Шымкентское отделенческое управление санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте" Әметқызы Г., ведущего специалиста Айтмурзиной Б., методиста Мостовской О. и гр.Сапарова Г.

"Әметқызы Г. обвинялась в системном получении взяток в группе лиц по предварительному сговору с Айтмурзиной Б. от представителя МСБ Сапарова Г. (в размере от 20 до 120 тысяч тенге) за непривлечение к административной ответственности при проведении санитарно-эпидемиологического контроля. Кроме того, Әметқызы Г. в группе лиц по предварительному сговору с Мостовской О., трудоустроили своих знакомых в качестве нештатных работников и ежемесячно незаконно утверждали табеля учета рабочего времени, за фиктивно оказанную трудовую деятельность, тем самым совершили хищение бюджетных средств в размере 7,8 миллиона тенге", - говорится в сообщении Антикора.

Приговором суда Әметқызы Г. назначено наказание в виде штрафа в размере 39 миллионов тенге, Айтмурзиной Б. в размере 12 миллионов тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, Мостовской О. в виде ограничения свободы сроком на три года, Сапарову Г. в виде штрафа в размере 1,8 миллиона тенге.

Летом также началось расследование по фактам хищения порядка 825 миллионов тенге в четырёх военных гарнизонах Казахстана.

"По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 миллионов тенге в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах начато досудебное расследование. Возбудили восемь уголовных дел", - говорится в сообщении главной военной прокуратуры РК.

Расследование проводят специальные прокуроры Главной военной прокуратуры. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Весной глава Антикора Олжас Бектенов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о том, что с начала 2022 года в Казахстане зарегистрировали более 1 000 фактов коррупционных правонарушений. Более 600 человек привлекут к уголовной ответственности за коррупцию.

"Среди них - один вице-министр, двое судей, три генерала. В результате проводимой по поручению Главы государства по наведению порядка в стране и демонополизации экономики, в бюджет возвращено за последние два месяца свыше 220 миллиардов тенге ущерба. Также проводится работа по устранению предпосылок к совершению коррупционных правонарушений по превентивному блоку. Недавно сотрудники агентства завершили внешний анализ коррупционных рисков в комитете транспортного контроля. Даны соответствующие поручения по устранению предпосылок. Глава государства, внимательно выслушав мой доклад, дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию агентства", - рассказал глава агентства.

Сейчас во исполнение поручений Главы государства, по противодействию теневой экономике и обеспечению защиты интересов добросовестного бизнеса, Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан проводит оперативно-профилактическое мероприятие "Стоп обнал".

Цель мероприятия:

сокращение жизненного цикла "фирм-однодневок", регистрируемых на подставных лиц, т.е. граждан не имеющих знаний в этом, в т.ч. мошенническим путем либо за небольшое денежное вознаграждение, в дальнейшем оказывающие услуги по выписке фиктивных счетов-фактур;

снижение уровня криминального обналичивания.

"К примеру в рамках ОПМ "Стоп обнал" в сентябре т.г. ДЭР по Шымкенту в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц в составе семи человек, оказывавших выписку фиктивных счетов-фактур от семи компаний подконтрольных группе "Меркурий". В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечений в виде домашнего ареста", - сообщили в АФМ.

В целом по результатам ОПМ окончательные процессуальные решения приняты по 105 группам, по 56 уже состоялись обвинительные приговоры. По 232 "фирмам-однодневкам" получены решения судов о признании регистраций недействительными, по которым в настоящее время органами государственных доходов сторнировано налогов на сумму более четырёх миллиардов тенге.