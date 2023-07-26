Миллиардер из Европы пожертвовал "Қазақстан халқына" 22 млрд тенге

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Миллиардер из Хорватии, гражданин России и уроженец Казахстана, Василий Анисимов, направил в ОФ "Қазақстан халқына" 22,3 миллиарда тенге. Всего за полгода в фонд поступило 23,4 миллиарда тенге, в том числе 1,05 миллиарда от АО "Сәтті Жұлдыз" и 12,2 миллиона тенге от физических лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

За шесть месяцев фонд утвердил 12 благотворительных программ и проектов на общую сумму 55 миллиардов тенге. Сейчас он реализует проекты в сфере здравоохранения, социальной поддержки и реабилитации и спорта. Реализуются программы по функционированию передвижных медицинских комплексов в отдалённых регионах, оснащению оборудованием онкологических медицинских центров, развитию детской нейрохирургической службы, обеспечение детей бесплатным отдыхом в лагерях, финансируется покупка лекарств для онкобольных. В университетской клинике КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова 12 пациентам проведена трансплантация роговицы.

Фонд выплатил 385 миллионов тенге 125 пострадавшим в ходе трагических январских событий. Также осуществил выплату семьям погибших при пожаре в области Абай на общую сумму 127 миллионов тенге, и пострадавшим от пожара в городе Петропавловске на сумму девять миллионов тенге. Для восстановления сгоревшего лагеря от пожара в Костанайской области был заключён договор с TOO "MyEcoHouse" на строительство детского летнего лагеря в Аманкарагайском сельском округе Аулиекольского района на сумму 268,85 миллиона тенге.