Милиция Кыргызстана использует автомобили, угнанные в Европе

В Кыргызстане назревает скандал: милиция начала изымать автомобили, привезенные из Европы, и использует их в качестве служебных машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

В ходе следствия милиционеры уверяли, что эти автомобили были в розыске по линии Интерпола, а в страну были ввезены нелегально.

Хозяйка Toyota RAV4 недавно узнала, что ее авто, которое ей в начале этого года привезли по заказу из Европы, теперь служит патрульной машиной в системе МВД. Автомобиль у нее отобрали сразу же после растаможки.

"Мы с братом на эту машину копили долгое время. Когда ее привезли, я сразу же побежала делать растаможку. Заплатила полагающуюся пошлину, оформила все документы, а когда пошла спускать машину с вагона-автомобилевоза, ее там уже не было. Нам сказали, что милиция забрала. Куда я только не ходила: и в ГУВД, и ГУУР. Везде ходила, искала свою машину. Потом я узнала, что, оказывается, решением суда мою машину признали бесхозной и передали на баланс государства", — говорит женщина.

Другая кыргызстанка заказала для себя кроссовер из Литвы за 20 тысяч долларов. Машину привезли, будущая хозяйка успела ее растаможить, но автомобиль она не получила.

Всего в этой истории фигурируют 12 внедорожников марки Тoyota RAV4 и Lexus RX 450. Все они были отправлены в Кыргызстан из Литвы компанией "Кема". Об этом пострадавшие узнали из решения Первомайского райсуда Бишкека. Узнали по факту, через несколько недель после решения суда.

Журналисты обратились за комментарием в МВД. Но ответа на момент публикации не последовало. Судя по информации, которая фигурирует в решении суда, сейчас сотрудники милиции ездят на угнанных в Европе машинах. Как поясняется в материалах дела, один внедорожник разыскивался Интерполом Швеции, еще четыре — полицией Италии.