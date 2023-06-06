Микрокредиты: С 1 октября ставки будут снижены

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С 1 октября 2023 года проценты по микрокредитам в Казахстане будут начислять по-новому, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынкавнесло изменения в постановление "Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита". Теперь, согласно документу, предельное значение вознаграждения по беззалоговым микрокредитам на срок до 45 календарных дней с физлицом составляет:

менее одного процента в день, но не более 20 процентов от суммы выданного микрокредита, не превышающей 30 МРП (до 103 500 тенге);

менее одного процента в день, но не более 15 процентов от суммы выданного микрокредита, равной или превышающей 30 МРП (свыше 103 500 тенге).

Предельное значение вознаграждения по залоговым микрокредитам с физлицом при этом составляет не более 0,8 процента в день, но не более 20 процентов от суммы выданного микрокредита на период до 45 календарных дней.



На срок, превышающий 45 календарных дней предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита с физлицом теперь установлено в размере не более 0,4 процента в день.

Новые правила начисления процентов вводятся в действие с 1 октября 2023 года.