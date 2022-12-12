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  • Микрокредиты и новое регулирование: Что делается для развития бизнеса в Казахстане
t.me/bort_01 Сегодня, 11:38
210
Сегодня, 11:38
210
Фото: t.me/bort_01

Микрокредиты и новое регулирование: Что делается для развития бизнеса в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов выступил на расширенном заседании Правительства с участием президента, передаёт BaigeNews.kz. Глава Правительства отметил, что в целях дальнейшей поддержки МСБ в стране:

  • внедрено льготное микрокредитование под пять процентов в моно-, малых городах и сёлах;
  • снижена максимальная сумма кредитования с семи до трёх миллиардов тенге, что позволило увеличить охват субъектов МСБ мерами господдержки;
  • внедрён отраслевой подход при оказании господдержки. 

"С текущего года внедряются новые подходы к регулированию бизнеса. Проводится масштабная ревизия по выявлению избыточных требований к бизнесу. На сегодня выявлено около семи тысяч требований, которые будут отменены. Начат новый этап реформирования системы госконтроля: это переход от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию систем управления рисками. Эта работа должна быть завершена в следующем году до завершения срока моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса", сказал премьер-министр.

Принимаемые меры, по его словам, позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 миллиона человек.

"Для развития конкуренции продолжается сокращение госучастия в экономике. В Комплексный план приватизации дополнительно включен 171 объект. Проведено народное IPO "Казмунайгаза". Вместе с тем, из плана исключены порядка 200 социально значимых объектов, которые являются местными естественными монополиями в сферах водо-, электро- и теплоснабжения. Они важны для жизнеобеспечения населения и будут оставаться в коммунальной собственности", отметил Алихан Смаилов.

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#правительство #Токаев #бизнес
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 11:38
210
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