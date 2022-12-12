Микрокредиты и новое регулирование: Что делается для развития бизнеса в Казахстане

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Премьер-министр Алихан Смаилов выступил на расширенном заседании Правительства с участием президента, передаёт BaigeNews.kz. Глава Правительства отметил, что в целях дальнейшей поддержки МСБ в стране:

внедрено льготное микрокредитование под пять процентов в моно-, малых городах и сёлах;

снижена максимальная сумма кредитования с семи до трёх миллиардов тенге, что позволило увеличить охват субъектов МСБ мерами господдержки;

внедрён отраслевой подход при оказании господдержки.

"С текущего года внедряются новые подходы к регулированию бизнеса. Проводится масштабная ревизия по выявлению избыточных требований к бизнесу. На сегодня выявлено около семи тысяч требований, которые будут отменены. Начат новый этап реформирования системы госконтроля: это переход от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию систем управления рисками. Эта работа должна быть завершена в следующем году до завершения срока моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса", — сказал премьер-министр.

Принимаемые меры, по его словам, позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 миллиона человек.