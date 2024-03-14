Микрокредиты для начинающих: более 5 тысяч проектов получили поддержку

По состоянию на 1 марта 2024 года за счет средств, выделенных в 2023 году, выдано 5 658 микрокредитов, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив под 2,5% годовых, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Всего в АО "Аграрная кредитная корпорация" от казахстанцев поступило 7,7 тыс. заявок на получение льготных микрокредитов.

Наибольшее количество микрокредитов выдано в Туркестанской (625), Кызылординской (492), Жамбылской (483) областях и г. Астана (451).