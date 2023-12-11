Микрокредиты для молодёжи: одобрено более 5,5 тысяч заявок

Порядка 5,5 тыс. проектов молодёжи одобрено на получение льготных микрокредитов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По данным ведомства, на 1 декабря 2023 года в АО "Аграрная кредитная корпорация" от казахстанцев поступило 7,4 тыс. заявок на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив.

"Всего в течение 2023 года планируется выдать 5 796 микрокредитов. Уже одобрено 5 496 проектов. Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия – от 5 лет - на любые цели, до 7 лет - для проектов в сфере животноводства. Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых", - сообщили в Минтруда.

Наибольшее количество заявок на получение микрокредитов поступило в следующих регионах: Туркестанском, Жамбылском, Кызылординском, г. Астана, г. Шымкент. Среди получателей льготных кредитов преобладает сферы животноводства, предоставления услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

Как отметили в ведомстве, микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО "Аграрная кредитная корпорация".