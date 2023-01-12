МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле

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Министерство иностранных дел Казахстана осудило террористический акт, произошедший 11 января у административного здания в Кабуле, в результате которого погибли десятки людей, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство выражает глубокие соболезнования семьям погибших и призывает власти Афганистана усилить борьбу по искоренению источников терроризма на своей территории", - говорится в заявлении.