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Иллюстративное фото - aa.com.tr Вчера, 20:49
416
Вчера, 20:49
416
Фото: Иллюстративное фото - aa.com.tr

МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле

Министерство иностранных дел Казахстана осудило террористический акт, произошедший 11 января у административного здания в Кабуле, в результате которого погибли десятки людей, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство выражает глубокие соболезнования семьям погибших и призывает власти Афганистана усилить борьбу по искоренению источников терроризма на своей территории", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали о том, что более 20 человек погибли и пострадали при взрыве недалеко от здания афганского министерства иностранных дел в Кабуле.
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#МИД #теракт #Афганистан
BaigeNews.kz
Вчера, 20:49
416
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