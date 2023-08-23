Международный союз электросвязи дал высокую оценку по развитию широкополосной связи в Казахстане

По данным Международного союза электросвязи, 98% населения Казахстана к 2023 году имеет доступ и к мобильной связи, и к мобильному интернету. При этом 83% жителей имеют высокоскоростной интернет поколения 4G. Использование мобильного интернета в стране находится на высоком уровне: 94 человека из 100 имеют подписку на тарифный план, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ITU.ru.

По данным исследования международной компании Ookla, основанного на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest на мобильных устройствах, Казахстан лидировал по средней скорости загрузки среди стран Центральной Азии в четвертом квартале 2022 года. Алматы возглавил рейтинг городов Центральной Азии: средняя скорость скачивания составила 25,78 Мбит/с, а скорость загрузки – 11,06 Мбит/с. Средняя скорость скачивания Tele2 составила 30,10 Мбит/с, что немного выше, чем у Beeline с 29,27 Мбит/с, но в два раза выше, чем у Kcell (12,39 Мбит/с).

По данным отчета МСЭ "Казахстан: оценка наличия данных ИКТ, цифровой устойчивости, мер регулирования" уровень покрытия высокоскоростной фиксированной связью не такой высокий, по сравнению с мобильной: около трети всех абонентов все еще выходят в интернет на скоростях до 10 Мбит/с и только 14 домохозяйств из 100 пользуются высокоскоростным интернетом.

В Казахстане 42% населения проживает в сельской местности. При подсчете процента абонентов фиксированного интернета от общего количества жителей региона заметна высокая разбежка между значениями показателя, что обусловлено географическим расположением регионов. 10 регионов (58,8%) имеют значения выше среднего по стране, 7 регионов (41,2%) – меньше. Больше всего абонентов фиксированной сети проживают в Астане (22,53%) и Алматы (20,38%), Павлодарской и Северо-Казахстанской области (21,13%, 20,51% соответственно). Меньше всего людей, использующих проводной интернет, проживает в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской области (3,26%, 7,86%, 8,54% соответственно), а также в Шымкенте (7,32%).

Таким образом, для трети населения Казахстана, проживающих в отдаленных регионах, из-за недостаточной скорости фиксированного интернета полноценное использование современных цифровых сервисов остается недоступным. Например, по данным Google, рекомендуемый битрейт видео для YouTube в качестве 1080p составляет 8-15 мбит/с, в качестве 720р – 5-9,5 мбит/с. И это рекомендуемые показатели для просмотра контента на одном устройстве. Соответственно, средней казахстанской семье, состоящей из 3-4 человек, для комфортного параллельного просмотра видео в среднем и высоком разрешении на разных устройствах необходима скорость домашнего интернета минимум 17,5 мбит/с.

Одна из причин, почему для трети населения Казахстана высокоскоростной фиксированный интернет все еще остается недоступным – необходимость развития оптоволоконной инфраструктуры. По данным отчета, фиксированный интернет с использованием волоконно-оптического подключения к квартире/зданию (FTTB) имеет только половина абонентов (1 295 500 из 2 620 500), и его рост относительно общего роста фиксированного интернета недостаточно велик.

Социальные объекты в наибольшей степени страдают из-за низкой скорости проводного интернета

Казахстан является страной-бенефициаром инициативы Giga – совместной инициативы МСЭ и ЮНИСЕФ, направленной на подключение всех школ в мире к интернету. Согласно стандартам Giga, школы должны быть подключены к интернету со скоростью не менее 10 Мбит/с. При этом Giga рекомендует целевую скорость 20 Мбит/с, исходя из расчета 1 Мбит/с на 20 учеников, одномоментно использующих интернет в средней школе из 300 учащихся.

Согласно данным, предоставленным правительством Казахстана специалистам Giga в феврале 2022 года, только 33,9% школ обладают реальной скоростью передачи данных свыше 10 Мбит/с. Таким образом, приоритетным вопросом является улучшение качества интернет-соединения в школах.

В настоящее время действующим документом в области подключения школ является Проект "DigitEL" на 2021 – 2025 гг., который устанавливает следующие целевые показатели:

- обеспечить к 2025 году подключение к интернету всех школ со скоростью соединения не ниже 100 Мбит/с для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 8 Мбит/с для внешнего контента (базовый индикатор – 80% в 2021 году.);

- ​увеличить долю подключенных школ со скоростью соединения не ниже 100 Мбит/с для внутреннего контента и 20 Мбит/с для внешнего контента к 2025 году с 83% (базовый индикатор 2021 года) до 87%.

Цель обеспечить граждан высокоскоростным доступом к интернету на уровне не менее 100 Мбит/с. зафиксирована и в пилотном национальном проекте "Доступный интернет", разрабатываемом в настоящее время.

Увеличение стоимости тарифов поможет поднять качество связи только при инвестициях в строительство инфраструктуры

Цены на тарифы мобильной связи и проводного интернета в Казахстане – самые низкие в регионе СНГ: 0,9% и 0,8% ВНП на душу населения. МСЭ рекомендует искать возможности по усилению конкуренции как на рынке мобильной, так и на рынке фиксированной связи, а также продолжать действующую политику в части ценовой доступности интернета, сохранять значения показателей стоимости базового уровня доступа к сети ниже предельного уровня (2% ВНП на душу населения), установленного Комиссией ООН по широкополосной связи.

С одной стороны, правительство может рассмотреть возможность повышения тарифов до рекомендованного уровня, чтобы обеспечить стабильное поступление финансовых средств для улучшения качества инфраструктуры и предоставления цифровых сервисов. Однако такое повышение может быть чувствительным для отдельных групп населения, а также социальных объектов, например, школ. Минимизировать негативный эффект могло бы введение льготных тарифов или специальных программ в поддержку подключения домохозяйств. Примером может стать американская программа Affordable Connectivity Program ("Доступный интернет").

МСЭ рекомендует обеспечить доступность недорогих услуг стационарной и мобильной широкополосной связи для домашних хозяйств с низким уровнем дохода, а также доступ к ШПД ключевых объектов социальной инфраструктуры: школ, библиотек, медицинских учреждений, полиции и пожарным частям, домам культуры и отдыха в сельской местности.

Из успешных примеров социальной поддержки МСЭ может выделить Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), Министерством образования и науки и операторами связи по неограниченному доступу казахстанцев к образовательным ресурсам. Подписание меморандума стало отправным шагом для разработки специального тарифного плана "Білім" ("Образование") для учителей, учеников и студентов. Тарифный план включает в себя безлимитный доступ к 380 казахстанским образовательным ресурсам, одобренным Министерством образования и науки, включая системы видеоконференцсвязи. Для поддержки дистанционного образования операторы также предоставили дополнительно 1 ГБ трафика, что является одним из эффективных инструментов социальной поддержки.

Частно-государственное партнерство как инструмент развития широкополосного доступа

С 2020 по 2024 гг. государство субсидирует реализацию операторами проектов ШПД в городских и сельских населенных пунктах путем снижения годовой ставки платы за радиочастотный спектр на 90%. По условиям проекта, объем ресурсов, направленных оператором на реализацию социального проекта, не должен быть ниже суммы полученной скидки.

Аналогичный пример такого рода поддержки реализуется, например, в России. Несмотря на то, что это не классический пример государственно-частного партнерства, он имеет перспективу доказать эффективность. Однако, согласно статистике, резкого увеличения количества абонентов ШПД в Казахстане за последние годы не наблюдается, что может говорить о необходимости принятия комплексных программ по стимулированию не только поставщиков услуг, но и спроса среди населения.​

Примером успешного государственно-частного партнерства в Казахстане является программа "Оптоволоконные линии связи в сельских населенных пунктах" (ВОЛС), реализованная в рамках программы "Цифровой Казахстан" на 2018–2022 гг.

В рамках данного проекта партнерами МЦРИАП выступили АО "Казахтелеком" и консорциум АО "Транстелеком" и ТОО "SilkNetCom", которые общими усилиями должны были проложить оптоволоконные линии связи к 1257 деревням с численностью населения от 500 человек и общей пропускной способностью от 50 Мбит/с для каждого населенного пункта. К концу 2020 года операторы связи проложили более 20 тыс. км оптоволоконных линий связи и подключили 3718 государственных и бюджетных организаций, включая 1342 школы.

При этом АО "Казахтелеком" обязался не только построить волоконно-оптические линии связи, но и гарантированно обслуживать их на протяжении 14 лет, до 2032 года, с возможностью пролонгации договора по этому обслуживанию в рамках проекта государственно-частного партнерства.

Это стало отправной точкой для мобильных операторов, которые, опираясь на созданную инфраструктуру ВОЛС, вышли с инициативой "250+". МЦРИАП и операторы мобильной связи МТС, "Кселл" и "Кар-Тел" подписали Меморандум о совместном строительстве сотовой сети в сельских районах и договорились охватить мобильной широкополосной связью 3G/4G до конца 2020 года 928 деревень с численностью населения от 250 человек.

Однако по-прежнему неподключенными остаются малонаселенные поселения. Их подключение за счет низкоорбитальных спутников в настоящее время прорабатывается правительством.

Еще одним фактором, влияющим на скорость мобильного и фиксированного интернета, является количество точек обмена трафиком в стране. В Казахстане есть 3 точки обмена трафиком, и наиболее крупной является KazNIX, к которой подключены 4 оператора связи и 6 контент-провайдеров. Доля внутриказасхтанского трафика составляет 99%.

На 10 миллионов человек в стране приходится 1,6 точки обмена трафиком, что ниже, чем у Армении и России (3,4 и 2,2 соответственно) и выше, чем у Беларуси и Узбекистане (1,1 и 0,6). При этом в странах ОЭСР этот показатель значительно выше. Например, в Нидерландах при сопоставимом количестве населения – 8 точек обмена трафиком. С учетом огромной нагрузки на одну точку, стоит рассмотреть возможность создания дополнительных точек обмена трафиков, чтобы увеличить скорость интернета у конечных пользователей.

Таким образом, национальный проект "Доступный интернет", находящийся в обсуждении и имеющий цель обеспечить население и бизнес высокоскоростным доступом к интернету (≥ 100Мбит/с) до 2027 года, можно рассматривать как новый план по развитию широкополосной связи. Стоит отметить, что с каждым новым документом цели становятся все более амбициозными. Не менее важно – достижение результатов по каждой из утвержденных правительством инициатив.

Отчет МСЭ "Казахстан: оценка наличия данных ИКТ, цифровой устойчивости, мер регулирования" подготовили эксперты МСЭ Евгений Соловьев, Ирина Дивакова и Ляйла Кенжина в рамках глобальной инициативы МСЭ Connect2Recover. Инициатива направлена на то, чтобы помочь странам проанализировать, достаточно ли имеющихся данных для информированного принятия решений; оценить устойчивость цифровой инфраструктуры, а также разработать или усовершенствовать национальную стратегию по развитию широкополосной связи. Проект Connect2Recover возник в 2020 году на пике пандемии Covid-19, когда спрос пользователей к скоростям интернета резко возрос, а сети не справлялись с пиковыми нагрузками.

Отчет готовился на протяжении 8 месяцев в 2022 году в сотрудничестве с Бюро национальной статистики, агентством по стратегическому планированию и реформам, РГП "Государственная радиочастотная служба"; провайдерами АО "Kcell", АО "Казахтелеком", АО "Транстелеком", TNS Plus, Astel, Жусан Мобайл; Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности; Министерством здравоохранения, а также данными, предоставленными представительством ЮНИСЕФ в Казахстане, Collins Bartholomew (GSMA), Speedtest Global Index Ookla и FitchSolutions.