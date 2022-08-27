Международный форум ко Дню Конституции прошёл в Нур-Султане

Фото: Пресс-служба Конституционного Совета

Его участники обсудили правовые основы деятельности Конституционного Суда.

В Нур-Султане прошёл международный круглый стол на тему "Эволюция конституционного контроля в условиях трансформации общества и государства", посвящённый Дню Конституции РК, передаёт BaigeNews.kz.

Организовано мероприятие Конституционным Советом совместно с Венецианской комиссией Совета Европы, Университетом КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева и Университетом Нархоз.

Открывая встречу, председатель Конституционного Совета Кайрат Мами отметил, что нынешняя конституционная реформа способствует усилению механизмов защиты фундаментальных прав граждан. И в этом направлении серьёзным нововведением стала трансформация Конституционного Совета в Конституционного Суда, с расширением перечня субъектов обращения.

Программа круглого стола состояла из трёх сессий. Его участники обсудили правовые основы деятельности Конституционного Суда, концептуальные подходы в правовом регулировании института конституционной жалобы, а также особенности конституционного судопроизводства и вопросы исполнения решений органов конституционного контроля.

Основные положения проекта Конституционного закона о Конституционном Суде осветил член Конституционного Совета Иоган Меркель. По его словам, при разработке документа учитывался отечественный опыт конституционного контроля за 30 лет, международная практика, предложения юридической общественности, а также достижения правовой науки.

"Конституционный Суд определён как самостоятельный орган, не входящий в судебную систему, который обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны. Определена компетенция нового органа, который будет сочетать функцию как предварительного, так и последующего контроля. За ним сохранены все полномочия Конституционного Совета. При этом установлено, что Конституционный Суд решает исключительно вопросы права и не даёт оценку фактическим обстоятельствам, послужившим поводом для обращения", - сказал он.

На форуме с докладами выступили главы органов конституционного контроля разных стран и зарубежные эксперты, представляющие Венецианскую комиссию.

Председатель Конституционного суда Кыргызской Республики Эмиль Осконбаев рассказал об опыте своей страны в рассмотрении конституционных жалоб. Он отметил, что в Кыргызстане новая Конституация была принята в 2021 году.

"Важным и решающим шагом в этом развитии стало придание органу конституционного контроля статуса самостоятельного судебного органа. В Кыргызстане воспроизведена модель абстрактного конституционного контроля, но при этом она не исключает и конкретный конституционный контроль. Особенностью осуществления конституционного контроля в Кыргызской Республике является то, что у Конституционного суда нет полномочий рассматривать индивидуальные конституционные жалобы как таковые, но в рамках нормоконтроля обычным гражданам и юридическим лицам предоставляется право обратиться в Конституционный суд", — сообщил он.

С докладом о конституционном правосудии Таджикистана в современных условиях выступил председатель Конституционного суда Республики Таджикистан Абду Ашурзода.

"Конституционное правосудие, осуществляемое в Таджикистане специализированным судебным органом — Конституционным судом, придерживаясь европейской модели конституционного контроля, обеспечивает строгое соблюдение режима конституционной законности и соответствия правовых актов, их норм Конституции", — отметил он.

Ашурзода также подчеркнул, что в настоящее время институт конституционного контроля приобрёл тенденцию к универсализации, и он присущ подавляющему большинству современных государств, причинами чего в основном являются общее признание концепции правового государства и развитие идеи верховенства права, в частности его важнейшего источника — Конституции.

В работе форума приняли участие депутаты Парламента, судьи Верховного Суда, руководители государственных органов, представители международных организаций, неправительственных организаций и научной общественности Казахстана.