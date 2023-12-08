Международный фестиваль науки предложили провести члены женского крыла партии AMANAT

Роль женщин в построении Справедливого Казахстана обсудили участницы I заседания женского крыла партии "AMANAT", передаёт BaigeNews.kz.

Более 100 активных женщин из разных регионов собрались для работы на I заседании женского крыла партии "AMANAT". В течение двух дней участницы встречи обсуждали вопросы расширения участия женщин в общественно-политической жизни страны, поддержки женского предпринимательства, развития инклюзивного общества и другие.

Открывая мероприятие, спикер мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что обеспечение гендерного равенства, защита прав женщин и укрепление семейных ценностей всегда в центре внимания главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"С началом работы нашего женского крыла гендерные вопросы будут звучать всё громче и чаще с различных трибун. Мы должны не только объединять активных женщин под своим крылом, но и вырастить новое поколение женщин-лидеров. Политических лидеров, способных принимать решения и брать на себя ответственность. Уже сейчас в рядах нашей партии очень много таких женщин, готовых к ответственной работе, в том числе на должностях депутатов и акимов", – сказал он.

Делегаты заседания обратили внимание на то, что в рамках Послания президента и его предвыборной программы, а также предвыборной программы партии AMANAT в стране постепенно улучшаются условия для счастливого материнства и детства. В частности, увеличен период выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет, повышены пособия многодетным матерям, бесплатным питанием в детских садах из социально уязвимых семей охвачено более 100 тысяч детей, а с 1 января 2024 года заработает принципиально новая программа "Нацфонд – детям".

Также участники встречи отметили, что порядка 30 процентов участников проекта по повышению доходов сельских жителей "Ауыл аманаты" – представительницы прекрасного пола. А среди выпускников проекта "Қарызсыз қоғам" по повышению финансовой грамотности 58 процентов – это многодетные матери.

Делегат из Тараза, лауреат премии "Жан Шуақ" Анар Бексултанова остановилась на важности поддержки женского и социального предпринимательства.

"Вместе мы строим не только бизнес, но и сообщество сильных, решительных женщин, готовых преодолевать любые трудности. В моей швейной мастерской каждый стежок – это шаг к инклюзивному будущему, где каждый человек, вне зависимости от физических особенностей, может научиться творить и вносить свой вклад в общество", – сказала она.

По мнению делегата из Кокшетау Айнагуль Балташевой, необходимо оказывать поддержку матерям, воспитывающим особенных детей.

"Благодаря внесённым изменениям введён государственный образовательный заказ на оказание специальной психолого-педагогической поддержки особым детям, обучающимся на равных условиях со сверстниками. Но в регионах по-прежнему недостаточно подобных учреждений. Поэтому необходимо открывать больше специальных центров коррекционной поддержки детей с ограниченными возможностями с размещением государственного заказа", – сказала она.

Модератором заседания выступила секретарь партии AMANAT Шолпан Каринова. Участники мероприятия выдвинули ряд инициатив, в частности, проводить регулярные заслушивания акимов областей по вопросам воспитания подрастающего поколения и профилактике асоциальных явлений, запуску нового проекта "Әйел саулығы дені сау ұрпақ кепілі" по скринингу и профилактике женского здоровья.

Кроме того, президент Национальной Академии наук Кунсулу Закарья предложила провести международный фестиваль науки "QazScience – AMANAT fest". Сопредседатель женского крыла Зарема Шаукенова представила инициативу по разработке нового Этического Кодекса и закона "О психологической службе". Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова посвятила свое выступление методам подготовки женщин-лидеров, а её коллега Юлия Кучинская – предложила внести поправки в законы по вопросам харассмента, гендерному бюджетированию и гендерной экспертизе.