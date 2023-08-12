Международный день молодёжи отмечают казахстанцы

Сегодня во всех регионах страны массово проводят мероприятия, посвященные к Международному Дню молодёжи, передаёт BaigeNews.kz

Как отмечают в Министерстве информации и общественного развития РК, в праздновании активное участие принимают 208 молодёжных ресурсных центров по всей республике.

Отметим, что Международный день молодежи установлен Генеральным Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.

Сегодня в Астане с участием лидеров молодёжных организаций проводится деловой завтрак под названием "ZHASTAR KUNI", где казахстанцы обсудят вопросы участия молодёжи в решении социально-значимых проблем.

Также, в этот день в комплексе отдыха Арнасай в Акмолинской области состоится торжественное открытие слета скаутов Казахстана.

Вечером в 20:00 на площади у монумента "Астана-Байтерек" для столичной молодежи планируется проведение творческого вечера "Жастар әндері".

"Всего в Казахстане действует 567 молодежных организаций. На сегодня Министерством по делам религий и гражданского общества РК принимаются меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия, а также реализуются новые подходы к развитию деятельности молодёжных ресурсных центров, молодежных организаций, органов молодежного самоуправления в организациях образования и на предприятиях. Расширена сеть молодёжных ресурсных центров, обеспечивающих адресную работу с молодёжью. В настоящее время по республике работают 208 молодёжных ресурсных центров", — рассказали в министерстве.

Напомним, по статистическим данным, численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет составила более четырёх миллионов человек. В Казахстане реализуются государственные программы: "Жасыл ел", "Дипломмен ауылға", "Мәңгіл ел жастары - индустрияға", а также "Молодёжный кадровый резерв".