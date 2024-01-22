Впервые в истории: престижный турнир по легкой атлетике пройдет в Астане
Сегодня, 10:39
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Сегодня, 10:39Сегодня, 10:39
184Фото: акимат Астаны
27 января столица Казахстана впервые в своей истории примет престижные соревнования по легкой атлетике в помещении серии World Indoor Tour Gold – Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.
Сообщается, что World Indoor Tour Gold является аналогом известной серии "Бриллиантовая лига" и проводится ежегодно, собирая лучших спортсменов мира.
В рамках Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes запланированы следующие виды соревнований:
Для мужчин:
- Бег на 60 метров;
- Бег на 400 метров;
- Бег на 3 000 метров;
- Бег на 60 метров с барьерами;
- Прыжки с шестом;
- Метание ядра.
Для женщин:
- Бег на 60 метров;
- Бег на 400 метров:
- Бег на милю;
- Бег на 60 метров с барьерами;
- Прыжки в высоту;
- Прыжки в длину.
Ежегодно, в календарь World Indoor Tour Gold входят только семь городов мира:
- Астана, Казахстан (27 января 2024 года);
- Острава, Чехия (30 января 2024 года);
- Бостон, США (4 февраля 2024 года);
- Торунь, Польша (6 февраля 2024 года);
- Льевен, Франция (10 февраля 2024 года);
- Нью-Йорк, США (11 февраля 2024 года);
- Мадрид, Испания (23 февраля 2024 года).
На турнир в Астане приедут 136 спортсменов из 45 стран.
Отмечается, что призовой фонд составляет не менее семи тысяч долларов в каждой дисциплине.
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