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Впервые в истории: престижный турнир по легкой атлетике пройдет в Астане

Сегодня, 10:39
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акимат Астаны Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39
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Фото: акимат Астаны

27 января столица Казахстана впервые в своей истории примет престижные соревнования по легкой атлетике в помещении серии World Indoor Tour Gold – Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Сообщается, что World Indoor Tour Gold является аналогом известной серии "Бриллиантовая лига" и проводится ежегодно, собирая лучших спортсменов мира.

В рамках Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes запланированы следующие виды соревнований:

Для мужчин:

  • Бег на 60 метров;
  • Бег на 400 метров;
  • Бег на 3 000 метров;
  • Бег на 60 метров с барьерами;
  • Прыжки с шестом;
  • Метание ядра.

Для женщин:

  • Бег на 60 метров;
  • Бег на 400 метров:
  • Бег на милю;
  • Бег на 60 метров с барьерами;
  • Прыжки в высоту;
  • Прыжки в длину.

Ежегодно, в календарь World Indoor Tour Gold входят только семь городов мира:

  • Астана, Казахстан (27 января 2024 года);
  • Острава, Чехия (30 января 2024 года);
  • Бостон, США (4 февраля 2024 года);
  • Торунь, Польша (6 февраля 2024 года);
  • Льевен, Франция (10 февраля 2024 года);
  • Нью-Йорк, США (11 февраля 2024 года);
  • Мадрид, Испания (23 февраля 2024 года).

На турнир в Астане приедут 136 спортсменов из 45 стран.

Отмечается, что призовой фонд составляет не менее семи тысяч долларов в каждой дисциплине.

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