Впервые в истории: престижный турнир по легкой атлетике пройдет в Астане

27 января столица Казахстана впервые в своей истории примет престижные соревнования по легкой атлетике в помещении серии World Indoor Tour Gold – Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Сообщается, что World Indoor Tour Gold является аналогом известной серии "Бриллиантовая лига" и проводится ежегодно, собирая лучших спортсменов мира.

В рамках Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes запланированы следующие виды соревнований:

Для мужчин:

Бег на 60 метров;

Бег на 400 метров;

Бег на 3 000 метров;

Бег на 60 метров с барьерами;

Прыжки с шестом;

Метание ядра.

Для женщин:

Бег на 60 метров;

Бег на 400 метров:

Бег на милю;

Бег на 60 метров с барьерами;

Прыжки в высоту;

Прыжки в длину.

Ежегодно, в календарь World Indoor Tour Gold входят только семь городов мира:

Астана, Казахстан (27 января 2024 года);

Острава, Чехия (30 января 2024 года);

Бостон, США (4 февраля 2024 года);

Торунь, Польша (6 февраля 2024 года);

Льевен, Франция (10 февраля 2024 года);

Нью-Йорк, США (11 февраля 2024 года);

Мадрид, Испания (23 февраля 2024 года).

На турнир в Астане приедут 136 спортсменов из 45 стран.

Отмечается, что призовой фонд составляет не менее семи тысяч долларов в каждой дисциплине.