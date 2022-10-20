Между Казахстаном и Россией ещё не утверждены 30 процентов сухопутных границ — МИД

Фото: wikipedia.org / казахстанско-российская граница

Между Казахстаном и Россией ещё не утверждены 30 процентов сухопутных границ. Об этом в кулуарах Сената сообщил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передаёт BaigeNews.kz.

"Сухопутная граница между Российским государством и нашей страной имеет протяженность более 7,5 тысячи километров, из которых обследовано около 70 процентов. Сейчас оставшиеся 30 процентов находятся в сложных горах, поэтому мы понимаем, что это займет ещё два-три года", — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, 14 сентября глава внешнеполитического ведомства уточнял, что между Казахстаном и Россией демаркация проведена по всему периметру сухопутной и даже морской границы, и практически завершена со всеми государствами, кроме России.