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  • "Демаркация границ с Россией займёт два-три года" - глава МИД Казахстана
nur.kz Сегодня, 10:54
224
Фото: nur.kz

"Демаркация границ с Россией займёт два-три года" - глава МИД Казахстана

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди ответил на вопросы журналистов о том, отправит ли Казахстан миротворцев для помощи в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном. Глава МИД ответил, что Казахстан заинтересован в мирном разрешении ситуации, однако вопроса об отправке миротворцев в зону конфликта в повестке нет, передает BaigeNews.kz

"Вчера на внеочередном Совете коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Армении проинформировал глав государств - членов ОДКБ - о состоянии на границе между Азербайджаном и Арменией. В целом, информация принята и, конечно, мы хотели получить объективную информацию, потому что с двух сторон поступает различная информация. Поэтому, в целом главы государств приняли решение о том, чтобы Генеральный секретарь ОДКБ выехал на место, получил полное видение на месте и потом проинформировал глав государств", - ответил Тлеуберди. 

Министр отметил, что граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, поэтому о каком-то нарушении границы говорить тяжело.

"Сейчас первая задача - возобновить работу совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Мы, Казахстан, готовы поделиться своим опытом. Поскольку мы демаркировали свою границу по всему периметру сухопутной и даже морской границы, демаркация практически завершена со всеми государствами, кроме России. С Россией у нас еще, наверное, займёт два-три года демаркация", - сообщил глава казахстанского МИД. 

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#границы #Россия #демаркация границ
Сегодня, 10:54
224
Журналист

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