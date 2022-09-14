"Демаркация границ с Россией займёт два-три года" - глава МИД Казахстана

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Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди ответил на вопросы журналистов о том, отправит ли Казахстан миротворцев для помощи в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном. Глава МИД ответил, что Казахстан заинтересован в мирном разрешении ситуации, однако вопроса об отправке миротворцев в зону конфликта в повестке нет, передает BaigeNews.kz.

"Вчера на внеочередном Совете коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Армении проинформировал глав государств - членов ОДКБ - о состоянии на границе между Азербайджаном и Арменией. В целом, информация принята и, конечно, мы хотели получить объективную информацию, потому что с двух сторон поступает различная информация. Поэтому, в целом главы государств приняли решение о том, чтобы Генеральный секретарь ОДКБ выехал на место, получил полное видение на месте и потом проинформировал глав государств", - ответил Тлеуберди.

Министр отметил, что граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, поэтому о каком-то нарушении границы говорить тяжело.