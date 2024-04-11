Ризабек Айтмухан сразится за звание чемпиона Азии по борьбе

На проходящем в Бишкеке чемпионате Азии по борьбе, казахстанский вольник Ризабек Айтмухан завоевал путевку в финал турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

"В полуфинальном поединке, казахстанец одолел представителя Индии Вики Вики. А соперником Ризабека станет действующий чемпион мира из Бахрейна – Ахмед Тажудинов", - пишет издание.

Ранее, в полуфинале, в весовой категории до 57 кг Мейрамбек Картбай, проиграл японцу Кенто Уюмия. И сразится в поединке за 3-е место.

Напомним, казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмукан стал победителем чемпионата мира в сербском Белграде.