Ризабек Айтмухан сразится за звание чемпиона Азии по борьбе
Сегодня, 15:00
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Сегодня, 15:00Сегодня, 15:00
48Фото: olympic.kz
На проходящем в Бишкеке чемпионате Азии по борьбе, казахстанский вольник Ризабек Айтмухан завоевал путевку в финал турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
"В полуфинальном поединке, казахстанец одолел представителя Индии Вики Вики. А соперником Ризабека станет действующий чемпион мира из Бахрейна – Ахмед Тажудинов", - пишет издание.
Ранее, в полуфинале, в весовой категории до 57 кг Мейрамбек Картбай, проиграл японцу Кенто Уюмия. И сразится в поединке за 3-е место.
Напомним, казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмукан стал победителем чемпионата мира в сербском Белграде.
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