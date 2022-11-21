Мейрам Кажыкен и Нурлан Ауесбаев обратились к казахстанцам и пожелали успехов Токаеву

Мейрам Кажыкен и Нурлан Ауесбаев обратились к казахстанцам и пожелали успехов избранному президенту Касым-Жомарт Токаеву, передаёт BaigeNews.kz.

За кандидата республиканского объединения профсоюзов "Аманат" Мейрама Кажыкена проголосовали 2,53 процента или 200 907 казахстанцев.

“Дорогие соотечественники, завершились выборы. Известны предварительные результаты. Казахстан сделала свой выбор и это надо признать как свершившийся факт. Президентом Казахстана избран Касым-Жомарт Токаев. Поздравляю! Также я поздравляю всех участников президентской гонки. Президент получил не только кредит доверия, но и огромную ответственность за будущее Казахстана. Хочу выразить благодарность всем тем, кто голосовал за меня. Особое спасибо республиканскому объединению "Аманат", который вывел меня в кандидаты в президенты. Большое спасибо рабочим, служащим, студентам, пенсионерам, кто в меня поверил и поверил в мою программу. Моя программа остаётся актуальной и я её продолжу. В этом мне помогут мои единомышленники по созданию политической партии “Ынтымак”. Нас в начале пути было полсотни, сегодня уже к нам присоединилось много лидеров из регионов. Дорогие соотечественники, я тоже сделала свой выбор, я остаюсь в политике”, - обратился к казахстанцам Мейрам Кажыкен.

Завершил свое послание Мейрам Кажыкен казахской пословицей "Игілік түбі - ынтымақ": основа блага - солидарность.

За кандидата от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали свой голос 2,22 процента или 176 116 казахстанцев.

"Выборы в президенты завершены. Были объявлены предварительные результаты выборов. Наш народ нас поддержал. Меня радует, что в нашу партию поверили и возложили большие надежды. Я объездил регионы Казахстана, встретился с жителями, представил им свою программу и обсудил волнующие их темы. Была проведена масштабная информационная кампания. Я и моя партия приложили все усилия, чтобы ознакомить с нашей программой всех жителей. Времени было немного, мы бы сделали ещё больше. Но мы должны оставаться реалистами и понимать свои возможности. Поэтому мы поставили реалистичные планы перед собой. Из-за того, что мы не участвовали в предыдущих предвыборных гонках, мы потеряли часть электората, которые не знали о нас. Мы не можем вернуться в прошлое, но будущее в наших руках. Поучаствовав в предвыборной гонке в этом году, мы набрали большой опыт. Мы поняли свои сильные стороны и возможности, проработав слабости, прошли через подготовку к парламентским выборам. Я надеюсь, что победивший на выборах президент сделает всё для комфортной жизни граждан и процветания нашей страны. Мы как оппозиционная партия всегда готовы к диалогу, ” - обратился к казахстанцам Нурлан Ауесбаев.