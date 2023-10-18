Меценат платит стипендию за пятёрки школьникам Петропавловска
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Бизнесмен решил платить стипендию отличникам школы Петропавловска, выпускником которой он является, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования СКО.
Речь идёт о средней школе №43 имени Габита Мусрепова. Здесь обучаются 927 учащихся, из них 102 отличника, которые каждый месяц получают стипендию.
"Сумма стипендии варьируется от трёх тысяч до 20 тысяч тенге в зависимости от возрастной категории детей. Такой дополнительный стимул для учёбы предоставил им бывший выпускник этой школы, а ныне известный в городе бизнесмен. Дополнительную мотивацию в виде стипендии ученики данной школы получают с 2017 года", - сообщили в управлении.
Как отмечает руководство школы, дети стали больше стараться и показывают хорошие результаты. По итогам прошлого учебного года 49 человек стали призёрами различных международных и ещё 56 человек республиканских олимпиад и конкурсов.
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