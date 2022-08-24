Метеорологи перечислили регионы, где похолодает в ближайшие дни

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Метеорологи рассказали, какая погода ждёт казахстанцев 25–27 августа, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Казгидромета, погода на севере страны будет соответствовать климатической норме. В северных областях республики прогнозируется понижение температур. В западных и южных регионах Казахстана сохранится солнечная и жаркая погода.

На севере, востоке и в центре страны погоду в эти дни определяет ложбина северного циклона. Она принесёт в эти регионы дожди с грозами и усиление ветра. К концу недели в северных областях ожидается понижение температуры воздуха.

Зато на западе Казахстана дневные температуры воздуха сохранятся в пределах +27 +38 градусов. На северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха от +25 +32 до +20 +28 градусов. На севере столбики термометров днём покажут до +18 градусов. Основной фон температуры в центре и на востоке страны составит +18 +28 градусов, на юге +28 +35, а на юго-востоке страны +20 +30.