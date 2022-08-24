Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Метеорологи перечислили регионы, где похолодает в ближайшие дни
pixabay.com Сегодня, 12:48
402
Фото: pixabay.com

Метеорологи перечислили регионы, где похолодает в ближайшие дни

Метеорологи рассказали, какая погода ждёт казахстанцев 25–27 августа, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Казгидромета, погода на севере страны будет соответствовать климатической норме. В северных областях республики прогнозируется понижение температур. В западных и южных регионах Казахстана сохранится солнечная и жаркая погода.

На севере, востоке и в центре страны погоду в эти дни определяет ложбина северного циклона. Она принесёт в эти регионы дожди с грозами и усиление ветра. К концу недели в северных областях ожидается понижение температуры воздуха.

Зато на западе Казахстана дневные температуры воздуха сохранятся в пределах +27 +38 градусов. На северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха от +25 +32 до +20 +28 градусов. На севере столбики термометров днём покажут до +18 градусов. Основной фон температуры в центре и на востоке страны составит +18 +28 градусов, на юге +28 +35, а на юго-востоке страны +20 +30.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#погода #Казгидромет #жара
Сегодня, 12:48
402
Журналист

Рекомендуем

Наверх