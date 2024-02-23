О погоде в Казахстане в выходные рассказали синоптики

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать казахстанцам в выходные дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

На западе страны сохранится влияние антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

На остальной части республики, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.