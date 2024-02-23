  • 23 Февраля, 15:04
  • BAIGENEWS

О погоде в Казахстане в выходные рассказали синоптики

Сегодня, 14:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54
45
Фото: baigenews.kz

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать казахстанцам в выходные дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

На западе страны сохранится влияние антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

На остальной части республики, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.

"В температурном фоне на западе страны значительных изменений не ожидается, на севере и в центре республики – повышение ночью от 22-35 до 10-23 мороза, на востоке понижение ночью от 12-22 до 23-38 мороза, на юге и юго-востоке небольшое понижение до 8-23 мороза", - сообщили синоптики.

Самое читаемое

Наверх