Метель оставила без света, воды и связи сёла Северного Казахстана

Долгожданный снег пришел в Северо-Казахстанскую область. Однако инфраструктура региона не выдержала силу обрушившей стихии. Снегопад и метель отрезали от благ цивилизации жителей сразу нескольких районов, передаёт BaigeNews.kz.

Обильный снегопад на территории области продолжался практически сутки. А вечером 18 ноября началась метель. За это время максимальный уровень выпавших осадков среди районов зафиксирован в Габита Мусрепова (47 мм) и Шал Акына (39 мм). Синоптики уточняют, что на сегодня в регионе уже почти в два раза превышена норма среднемноголетнего значения ноябрьских осадков.

Видео: предоставлено жителями

Однако, огромные сугробы, гололедица и перекрытые автодороги не стали единственным неприятным последствием сильной метели. Непогода вернула жителей региона в тяжелые 90-е, когда перебои с электроэнергией было привычным делом.

"Мы были в Петропавловске, когда у нас дома, в ауле Бесколь отключили свет в районе восьми вечера. Дети были дома одни. Мы забрали их и поехали ночевать к друзьям в город. У нас хоть и обычная печка, но установлен насос, который воду гоняет по системе. Поэтому обогреть дом оказалось невозможно. Многие соседи в качестве отопления используют электрокотлы, парокапельные батареи, котлы длительного горения. Все это напрямую зависит от электроэнергии. Поэтому все дома переночевали без тепла. А ведь как раз заморозки наступили. Снега навалило. Апокалипсис какой-то. И когда дадут свет — неизвестно. Понятно, почему вчера не могли устранить поломку. Из-за погоды. Но уже полдня прошло, погода наладилась. Почему до сих пор нет света не ясно", — рассказала жительница аула Бесколь, что в 12 километрах от Петропавловска.

Жители также обеспокоены и отсутствием воды и телефонной связи. Поэтому кто смог – уехал к родным и знакомым в областной центр. Другие пытаются разными способами отапливать свои дома.

"У меня мама живет в Сергеевке, района Шал Акына. Там вчера свет отключили еще раньше. Связь поддерживаем по стационарному городскому телефону. Мобильная не работает. Мы же с работы привезли генератор, чтобы подключить насос печки. Не рассчитываем, что сегодня дадут электричество... Соседи. Которые давно здесь живут, удивляются такому долгому отключению. Обычно, говорят, поломки быстро устраняли. Сейчас все озадачились приобретением генераторов. Чтобы он и канистра с бензином всегда были наготове", — говорит жительница аула Бесколь Марина.

Фото: предоставлено жителями

"Ночью минусовая температура, дома холодно. Но топить печь без электроэнергии опасно. Сегодня, уже не надеясь на включение, решили поехать в город. Хотя бы телефоны зарядили. Воды ведь тоже нет, платежными системами не воспользуешься. Неизвестно сколько это продлится… Мы так ждали снег, осень затянулась. Но даже не предполагали, что снежок нам такие неприятности принесет", — объяснила жительница аула Бесколь Анастасия.

И это логично. Ведь еще в начале года сообщалось о том, что износ электросетей в Северо-Казахстанской области подобрался к 82%. Их состояние уже можно оценивать как критическое. И прогнозы энергетиков неутешительны. Учитывая, что ежегодный износ составляет 3%. Так уже к 2030 году наступит абсолютный износ всех сетей.

По данным областного РЭК отрезанными от электроснабжения остаются села восьми районов региона. Такого массового отключения от света местные жители не помнят. Энергетики просят население отнестись к сложившейся обстановке с понимаем, заверяя, что все сотрудники электросетевой компании перешли в усиленный режим работы.

"Уважаемые потребители! АО "Северо-Казахстанская РЭК" сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 18 ноября по Северо-Казахстанской области специалистами компании были зафиксированы множественные технологические нарушения на оборудовании и сетях. Мокрый снег и сильный ветер привели к обледенению линий электропередачи и изломам на опорах. На данный момент аварийные бригады ведут осмотр и устранение повреждений в районах: Аккайынский (в том числе село Смирново), Магжана Жумабаева, Кызылжарский (в том числе аул Бесколь), Мамлютский, Жамбылский, Есильский, Тимирязевский, Шал акына. Наиболее сложное технологическое нарушение в районе имени Магжана Жумабаева, где усилиями городских и районных ремонтных бригад ведется восстановление поврежденной опоры ВЛ-110 кВ "ПТЭЦ-2-Булаево-нефть", которое привело к полному ограничению электроснабжения потребителей района", — ответили в компании.

Связаться с жителями отдаленных сел и районов сейчас затруднительно. Они буквально отрезаны от электроэнергии и мобильной связи.