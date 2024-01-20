Метель и плохая видимость: закрыты трассы в четырёх областях Казахстана

"КазАвтоЖол" обновил информацию об окраничении движания на трассах распубликанского значения, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 18:00 20 января, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на четырёх участках автодорог республиканского значения в четырёх областях.

Актюбинская область

"Актобе-Атырау-Астрахань", 255-330 км, участок от села Карауылкелды до границыАтырауской области. Дорога закрыта из-за метели и плохой видимости.

Жамбылская область

"Алматы-Ташкент-Термез", 159-238 км, участок от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай). Причиной ограничения стали дождь со снегом, ветер, туман и плохая видимость.

Область Жетысу

"Ушарал-Достык", 84-184 км, от станции Коктума до станции Достык. Движение ограничено из-за тумана и плохой видимости.

Западно-Казахстанская область

"Самара-Шымкент", 195-246 км, участок от границы с РФ до Уральска. Трасса закрыта в связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации.

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 367 единиц техники и 652 человек.