Метель и плохая видимость: закрыты трассы в четырёх областях Казахстана
Сегодня, 18:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:48Сегодня, 18:48
124Фото: BaigeNews.kz
"КазАвтоЖол" обновил информацию об окраничении движания на трассах распубликанского значения, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 18:00 20 января, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на четырёх участках автодорог республиканского значения в четырёх областях.
Актюбинская область
- "Актобе-Атырау-Астрахань", 255-330 км, участок от села Карауылкелды до границыАтырауской области. Дорога закрыта из-за метели и плохой видимости.
Жамбылская область
- "Алматы-Ташкент-Термез", 159-238 км, участок от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай). Причиной ограничения стали дождь со снегом, ветер, туман и плохая видимость.
Область Жетысу
- "Ушарал-Достык", 84-184 км, от станции Коктума до станции Достык. Движение ограничено из-за тумана и плохой видимости.
Западно-Казахстанская область
- "Самара-Шымкент", 195-246 км, участок от границы с РФ до Уральска. Трасса закрыта в связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации.
К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 367 единиц техники и 652 человек.
Самое читаемое
- По льготным картам пенсионеров в автобусах ездят другие лица – акимат Уральска
- Холодно, современно, красиво — телеведущая Жанна Бадоева об Астане
- Стали известны подробности смерти одного из братьев Геннадия Головкина
- Часть тела ребёнка нашли на пляже в Алании
- Бывшая бортпроводница стала президентом авиакомпании