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Метель и плохая видимость: закрыты трассы в четырёх областях Казахстана

Сегодня, 18:48
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48
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Фото: BaigeNews.kz

"КазАвтоЖол" обновил информацию об окраничении движания на трассах распубликанского значения, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 18:00 20 января, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на четырёх участках автодорог республиканского значения в четырёх областях. 

Актюбинская область

  • "Актобе-Атырау-Астрахань", 255-330 км, участок от села Карауылкелды до границыАтырауской области. Дорога закрыта из-за метели и плохой видимости.

Жамбылская область

  • "Алматы-Ташкент-Термез", 159-238 км, участок от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай). Причиной ограничения стали дождь со снегом, ветер, туман и плохая видимость.

Область Жетысу

  • "Ушарал-Достык", 84-184 км, от станции Коктума до станции Достык. Движение ограничено из-за тумана и плохой видимости.

Западно-Казахстанская область

  • "Самара-Шымкент", 195-246 км, участок от границы с РФ до Уральска. Трасса закрыта в связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации.

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 367 единиц техники и 652 человек.

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