Металлургия, технологии и космос: какие перспективы открыл визит президента в Саудовскую Аравию

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Президент Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия. Там же президент принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств залива". Какие перспективы сотрудничества открылись между двумя странами после поездки Токаева, рассказали эксперты в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

Политолог Замир Каражанов отметил, что это не первая поездка президента в страны Персидского залива. В прошлом году Токаев ездил в Катар, а также в другие страны, которые успешно модернизировали свои экономики. По словам эксперта, сейчас перед Казахстаном стоит аналогичная задача — диверсифицировать свою экономику и стать менее зависимым от поставок энергоресурсов.

"Саудовская Аравия - это одна из последних стран, которая начала такие реформы. Потому что несколько лет назад у них сменился монарх. Был подготовлен документ под названием "Стратегическое видение", направленный на то, чтобы эта страна догнала своих соседей в плане развития бизнеса. И в данный момент эта страна действительно представляет для нас очень большой интерес. Поскольку Саудовская Аравия является одним из крупных производителей и добытчиком нефти. И, конечно, у этой страны большие инвестиционные возможности. Там есть фонды, которые могут вкладывать деньги в большие экономики. Но, естественно, эти секторы должны быть привлекательными для самих фондов и правительства страны", - отметил Замир Каражанов.

Однако, несмотря на потенциал, товарооборот между Казахстаном и странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, все еще невысок и не соответствует экономическим возможностям обеих сторон, считает эксперт.

"Товарооборот между Казахстаном и Саудовской Аравией составляет порядка 16 миллионов долларов только в первом полугодии. С Арабскими Эмиратами ситуация получше, около 40 миллионов долларов. Но это не предел, учитывая, что объем экономики Казахстана превышает около 200 миллиардов, а у Персидских стран доходит до триллиона. Мы понимаем, что товарооборот очень маленький. Поэтому все эти поездки направлены на то, чтобы увеличить его", - говорит политолог.

Каражанов назвал два важных направления, которые могут укрепить сотрудничество между странами.

"Саудовская Аравия только начинает проводить тектономику, и там большие планы касательно строительства инфраструктурных объектов и обеспечения продовольственной безопасности. Это то, что Казахстан может предложить нашим партнерам. В плане строительства будут требоваться изделия из металла. Такой профиль есть у Казахстана. Но мы должны предпринимать модернизацию на наших предприятиях. Потому что выпускаемая нами продукция не в полном объёме соответствует международным стандартам. Ясное дело, что Саудовская Аравия будет вкладывать большие инвестиций, и будет очень требовательна к металлургической продукции. То есть, в принципе, заинтересованность в сотрудничестве есть, и она не только со стороны Казахстана", - считает эксперт.

Казахстанский политолог, Талгат Калиев считает, что значимость визита президента Касыма-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию нельзя переоценить. По его мнению, поездка открывает широкие перспективы для казахстанской экономики и представляет долгосрочное и масштабное сотрудничество между двумя странами.

"В первую очередь, надо понимать, что Саудовская Аравия - это очень богатая страна с большими возможностями, в то же время обладающая высокими технологиями. При этом, ВВП Казахстана превышает на сегодня совокупный ВВП стран Центральной Азии. Поэтому для Саудовской Аравии тоже достаточно перспективно и востребовано данное сотрудничество. С этой точки зрения, сегодня особенно важно, что Саудовская Аравия подтвердила намерение инвестировать в казахстанскую экономику около 200 миллионов долларов. Более того, Казахстан предложил ежегодно поставлять товары несырьевого сектора на сумму порядка 400 миллионов", - отметил эксперт.

Калиев также подчеркнул, что такое сотрудничество представляет большой интерес для Казахстана, особенно в условиях санкций, наложенных на одного из ключевых экспортеров сырья, Россию.

"Эта страна сегодня сильно ограничена в своих логистических-транспортных возможностях. А Казахстан развивает, с одной стороны, маршрут Средиземный коридор, параллельно будет развивать маршрут Север-Юг. Эти два маршрута в какой-то точке будут пересекаться. То есть, способны стать хорошим транспортным хабом. С другой стороны, наши товары и сырье получат доступ на средневосточные рынки", - пояснил политолог.

Кроме того, по словам Калиева, Казахстан может получить хороший доступ к технологиям и открытию различных перерабатывающих производств.