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Месяц бежали марафонцы из Астаны до Актау
В Актау прибыли марафонцы, которые в пути уже целый месяц. Мужчины пробежали 8000 километров, начиная от Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
Ультрамарафон "Nomad run" стартовал 25 апреля в Астане. Команда из пяти человек за месяц побыла в более 100 населённых пунктах и 18 городах Казахстана.
Проект вошёл в казахстанскую Книгу рекордов Гиннесса как первый в стране проект по бегу на большие дистанции. Члены команды в возрасте от 33 до 55 лет не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время они планируют пробежать от Актау до Мекки.
"Я сразу согласился, когда мне предложили пройти по всем городам страны. Потому что я хотел укрепить понятие ультрамарафона среди населения и развивать внутренний туризм. Ультрамарафон — это бег на длинные дистанции. Начиная со столицы, остановливались в Караганде, Жезказгане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Алматы, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске, Костанае, Актобе, Уральске, Атырау. Сегодня прибежали в Актау", — сказал участник марафона Мендибай Алимбаев.
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