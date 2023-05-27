Месяц бежали марафонцы из Астаны до Актау

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В Актау прибыли марафонцы, которые в пути уже целый месяц. Мужчины пробежали 8000 километров, начиная от Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Ультрамарафон "Nomad run" стартовал 25 апреля в Астане. Команда из пяти человек за месяц побыла в более 100 населённых пунктах и 18 городах Казахстана.

Проект вошёл в казахстанскую Книгу рекордов Гиннесса как первый в стране проект по бегу на большие дистанции. Члены команды в возрасте от 33 до 55 лет не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время они планируют пробежать от Актау до Мекки.

"Я сразу согласился, когда мне предложили пройти по всем городам страны. Потому что я хотел укрепить понятие ультрамарафона среди населения и развивать внутренний туризм. Ультрамарафон — это бег на длинные дистанции. Начиная со столицы, остановливались в Караганде, Жезказгане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Алматы, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске, Костанае, Актобе, Уральске, Атырау. Сегодня прибежали в Актау", — сказал участник марафона Мендибай Алимбаев.



