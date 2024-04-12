Место проведения сельхозярмарки изменят в Астане
Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
148Фото: gov.kz
В связи со сменой локации городская сельскохозяйственная ярмарка по адресу Сауран, 7 закрывается, сообщает официальный сайт акимата Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
"Накануне сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей столицы и регионов возобновила свою работу в Астане.
Место ее проведения поменяют. Адрес новой локации будет сообщен дополнительно. Отметим, в ярмарке будут задействованы столичные и региональные товаропроизводители", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в Астане вновь откроется городская сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Свои товары на ней представят столичные и региональные производители.