Места в спортивные секции будут распределять 31 января в Астане

31 января в Астане проведут распределение мест и выдачу ваучеров в спортивные секции столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

"В 18:00 часов планируется распределение мест и выдача ваучеров (1 680) на портале damubala.kz в автоматическом режиме согласно сформированной очереди", - сказано в сообщении.