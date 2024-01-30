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Места в спортивные секции будут распределять 31 января в Астане

Сегодня, 19:46
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

31 января в Астане проведут распределение мест и выдачу ваучеров в спортивные секции столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

"В 18:00 часов планируется распределение мест и выдача ваучеров (1 680) на портале damubala.kz в автоматическом режиме согласно сформированной очереди", - сказано в сообщении.

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