Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве

Фото: пресс-службы правительства

Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса обсудили на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В частности, рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку, а также меры по повышению эффективности разработки месторождений и привлечению инвестиций в отрасль.

В ходе обсуждения премьер подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в горно-металлургическом комплексе.

По итогам совещания уполномоченным госорганам дан ряд соответствующих поручений, говорится в сообщении.