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пресс-службы правительства Сегодня, 08:12
303
Сегодня, 08:12
303
Фото: пресс-службы правительства

Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве

Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса обсудили на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. 

В частности, рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку, а также меры по повышению эффективности разработки месторождений и привлечению инвестиций в отрасль.

В ходе обсуждения премьер подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в горно-металлургическом комплексе. 

По итогам совещания уполномоченным госорганам дан ряд соответствующих поручений, говорится в сообщении.

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Сегодня, 08:12
303
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