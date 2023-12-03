Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 3 декабря ожидаются только в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям Алматы: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики сообщили, что на погоду большей части территории республики в эти выходные будет оказывать свое влияние Атлантический циклон. В воскресенье в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололёд и метель.