Туман и усиление ветра: Атлантический циклон повлияет на погоду в Казахстане

По погнозам "Казгидромета", на погоду большей части территории республики будет оказывать свое влияние Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В воскресенье в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд, метель, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской, Павлодарской, на западе, севере, востоке Акмолинской, днём на севере, востоке Карагандинской, на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской областей, днем западе, в центре области Абай ожидается очень сильный ветер временами 30 метров всекунду и более.

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны.

3 декабря в Астане ожидается снег, гололёд, метель. Ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, утром и днём временами 30 метров в секунду и более. Ночью и утром — туман.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23 метров в секунду. В Жезказгане днём ожидается гололёд. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

В Караганде 3 декабря ожидается гололёд. Ветер юго-западный 15-20, днём порывы 23-28 метров в секунду.

В Семее утром и днём ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске утром и днём ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, востоке, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололёд, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днём ожидается гололёд.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде ожидается временами туман.

Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На юге, западе, востоке Атырауской области ожидается туман. На севере области ожидается гололёд. В Атырау временами ожидается туман.

В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд, метель. 04 декабря ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ночью ожидается гололёд. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Костанае ожидаются метель, ночью и утром гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду.