Мен мафия емеспін! Как с помощью популярных игр и фильмов выучить казахский

Фото: Фото Анель Алигазиной

В Костанае работает языковой клуб, где стараются максимально погрузить в среду и помогают преодолеть психологический барьер в общении.

Клуб "Батыл бол" работает в областном центре с прошлого года, и у него уже есть постоянные участники, передает корреспондент BaigeNews.kz. За своё недолгое существование он сменил несколько мест дислокации, но несмотря на это желающих научиться говорить не убавилось. Таких клубов по Казахстану всего семь, основной филиал находится в Алматы. Основал его Алексей Скалозубов, он, к слову, учился в Костанайском сельскохозяйственном институте.

"Я постоянно говорю, что "Батыл бол" – это не курсы, это разговорный клуб. Если есть небольшая надобность изучения какой-то грамматики, да, мы её проходим. Но на это максимум 30 минут можем уделить. Больше погружаемся в среду, и таким путём вытаскиваем из подсознания утерянный казахский язык. Считаю, что у тех, кто здесь живет, он есть. Нет такого, что вообще не знают казахского языка, всё равно где-то слышали, в обиходе встречали, сами употребляли. И мы его "вытаскиваем" наружу, прогресс заметен уже через пару часов общения", – рассказывает руководитель костанайского клуба Анель Алигазина.

Здесь постоянно экспериментируют с форматом обучения. Будь то круглый стол, где обсуждают актуальную тему, либо просмотр мультфильмов и художественных фильмов на казахском языке.

"Бывает, и песни поём, а вообще очень любим игры. Игровая методика воодушевляет наших участников. И процесс проходит в живом формате. Это, наверное, наиболее часто используемая наша методика. Та же самая игра "Мафия": мы её пытаемся на казахском проводить. У нас есть специальные брошюры, там расписаны основные слова, используемые в игре. Например, "Мен мафия емеспін!". "Я не мафия". И люди с удовольствием учат фразы, понимают, как строятся предложения, речевые обороты. Бывает, хочется им по-русски в процессе игры сказать, но я настаиваю, чтобы говорили на казахском. А потом это настолько входит в привычку, что доходит практически до автоматизма", – делится методикой Анель Алигазина.

Фото Анель Алигазиной

Большое внимание в клубе уделяют ситуативному казахскому. Здесь разработаны специальные брошюры на темы, с которыми человек регулярно сталкивается в жизни. Эти диалоги участники клуба постоянно проигрывают между собой. Тематика самая разная: ситуации в магазине, кафе, аптеке, такси и так далее.

"Погружение в среду – это архиважно. Грамматика у всех, как правило, есть со школьной скамьи, но возможности применить свои языковые навыки нет. Зато барьер языковой есть. Наш клуб называется "Батыл бол", что означает "Будь смелым". Преодолевай барьеры и страх. У нас нет как такового домашнего задания, но мы всегда настоятельно рекомендуем использовать казахский язык при любой возможности. Даже элементарно здороваться со всеми на государственном языке. Это малюсенький, но шаг в изучении", – считает руководитель клуба.

По наблюдениям Анель, немало людей приходят со страхом говорить. Первые несколько встреч они могут лишь молча слушать. Но постепенно, когда снимается психологический барьер, эти люди начинают проявлять инициативу. Для того, чтобы не стеснять тех, у кого нулевой уровень владения казахским, в "Батыл бол" всех участников делят по группам. Это и плюс для людей, у кого языковые навыки лучше: им предоставляется больше возможностей общения с собеседником на равных.

"Есть люди, которые приходят с очень хорошим багажом знаний, но из-за недостатка практики язык забывается. Поэтому они хотят общения. Но даже те, кто считает себя исключительно русскоязычным, на самом деле знают гораздо больше. Они прекрасно умеют поздороваться, попрощаться, сказать "Приятного аппетита", спросить, как дела. А остальной словарный запас – лишь вопрос времени. Сложнее дела с теми, кто никогда не жил на территории Казахстана. То есть у них не было среды совсем. Но мы и к ним находим подход", – уверяет руководитель клуба.

В качестве примера девушка приводит релоканта из России. У мужчины есть способности к языкам, а ещё понимание, что, живя в Казахстане, без знания государственного языка не обойтись.

"Казахский ему даётся на удивление легко. Как он сам признается, благодаря среде. Он постоянно пишет отзывы, дает шикарные фидбэки. Недавно рассказывал, как впервые в жизни самостоятельно поговорил с носителем языка и благодаря клубу "Батыл бол" был удивлён, как легко прошло общение. Помимо изучения языка мы стараемся рассказать о нашей культуре. Недавно у нас проходило тематическое мероприятие "Я и казахская культура". Там было вообще здорово, мы сидели за дастарханом, разговаривали, у кого какие традиции дома чтят, что утеряно. И даже те, кто в Казахстане не жил никогда, делятся своими познаниями, что они слышали о нашей культуре", – рассказывает девушка.

На встречи клуба приходит несколько десятков человек. Записи предварительной здесь нет. Помогают Анель и волонтёры-школьники. Они учатся в казахско-турецком лицее и постоянно предлагают новые идеи для обучения.

"Люди действительно становятся смелее. Они меньше боятся сказать что-то неправильно. Они перестают стесняться своего незнания. Они приходят за новыми возможностями, которое открывает им знание государственного языка. Приходит врач и говорит, что хотел бы общаться со своими пациентами на казахском языке, потому что это тоже часть профессионализма. Или приходит актриса и говорит, что язык ей нужен для того, чтобы брать новые роли. То есть люди видят перспективу и связывают свой успех именно со знанием государственного языка", – говорит руководитель клуба.

Путь Анель к знанию государственного языка тоже был непростым. Она специально поступила в педагогический институт на казахское отделение, чтобы подтянуть свои разговорные навыки. На первых порах было очень непросто. Но сейчас, оглядываясь назад, девушка благодарна своему опыту.

"Казахский язык – это символ, который нас объединяет, и я думаю, все это понимают. У нас столько величайших книг на казахском языке, столько шикарных музыкальных произведений, богатейшая культура, которую необходимо сохранять. Бывает, ТикТок листаю, и выходит какой-то ролик под кюй "Адай". Честно, в этот момент слёзы накатывают. Думаю, если на мне сработало, то и на других тоже. Все приходят мотивированные, с желанием изучать казахский язык. Это ведь самое важное, значит, все получится", – уверена девушка.

В Костанае есть и альтернативы клубу "Батыл бол". Бесплатно изучать казахский можно в областном центре "Тіл дарын". Это, пожалуй, самые известные курсы. Как сообщили в управлении по развитию языков, курсы рассчитаны на людей с разной подготовкой, определить которую может преподаватель-методист. По окончании обучения слушателям выдаётся сертификат. На курсах желающим дадут основы грамматики казахского языка и пополнят словарный запас. Обучаться здесь дважды в неделю могут только люди старше 18 лет, не студенты.

Как альтернатива им – курсы при областной Ассамблее народа Казахстана. Возрастных и иных ограничений здесь уже нет. Занятия здесь также проходят дважды в неделю, а ведёт их педагог гимназии им. Горького Дмитрий Ромащенко. О его методике BaigeNews.kz уже подробно писал. Учитель идёт в ногу со временем и снимает обучающие Reels в Инстаграм и Тик-Ток.