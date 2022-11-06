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Как легко выучить казахский: учитель-тиктокер из Костаная даёт онлайн советы
Украинец по национальности, Дмитрий Ромащенко выучил государственный язык и сделал это делом своей жизни.
Дмитрий Ромащенко работает учителем казахского языка семь лет и собственным примером доказал, что заговорить по-казахски может любой, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Педагог уверен, что русскоговорящим очень мешает психологический барьер.
"У каждого свои способы преодоления психологических барьеров, но однажды действительно у человека должно что-то щёлкнуть в голове, чтобы он понял, что ему важнее: сидеть и отмалчиваться, либо дальше идти. Не нужно никого стесняться, идти к своей цели. Если неправильно сказал, кто-то посмеялся, кто-то поддержал, кто-то исправил. Если исправили, нужно поблагодарить этого человека, запомнить, намотать себе на ус. А вот расстраиваться из-за этого явно не стоит. Всё в наших руках и чужое мнение, как показывает жизнь, оно на самом деле ничего не значит. Страх, что тебя обсмеют – надуманный. Вы посмотрите на англоязычный мир! Столько всяких диалектов, но люди ведь друг друга понимают и не высмеивают, если кто-то что-то неправильно сказал по-английски. Наверное, только у нас в странах СНГ очень сильно смотрят на произношение", - считает Д. Ромащенко.
Русскоговорящих, по мнению педагога, нужно обучать казахскому языку, как иностранному. И дело не в отношении, а в подходах. Здесь он проводит аналогию с изучением английского и советует погрузиться в культуру казахов.
"Секретов особых в обучении нет. Надо знать слова, надо понимать их значение. Когда ты больше слов знаешь, начинаешь понимать, как связать предложение, какое окончание поставить. Первое, что нужно сделать, это исключить электронные переводчики. Ни в коем случае не пользоваться ими. Взять обычный бумажный словарик и лучше перевести за полчаса два предложения и понять их, каждое слово кропотливо изучая, чем в переводчике забить и ничего не запомнить. И да, не пытаться применять правила русского языка к казахскому. Потому что различия есть. Нужно знать не только язык, но и познакомиться с обычаями, традициями и мировоззрением казахского народа в целом", - советует педагог.
Фото Д. Ромащенко
Сам учитель признается, что думает на обоих языках в зависимости от ситуации. На уроках и в казахоговорящей среде – на казахском. И когда он пишет обучающие тексты, тоже делает это исключительно на казахском, а не переводит готовый текст на русский. В своей работе молодой педагог использует и социальные сети. Он ведет страницу в ТикТок, где просто и доступно рассказывает о фразеологизмах казахского языка, разбирает домашние задания и в шутливой и легкой форме объясняет, казалось бы, самые сложные лингвистические вопросы.
Сам Ромащенко родился в поселке, который не принято считать казахоязычным – в селе Федоровка Костанайской области. Однако отсутствие языковой среды не помешало ему стать отличным казаховедом. Сейчас он преподает государственный язык в престижной в Костанае гимназии им. Горького, является заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также параллельно ведёт уроки ситуативного казахского при областной Ассамблее народа Казахстана.
"Как я пришел к тому, что имею? Когда в 2011 году заканчивал школу и выбирал профессию, я понимал, что сто процентов буду учителем, я знал это всегда. И все, что вызывало у меня интерес – стать учителем казахского языка, потому что это был мой самый любимый урок в школе. В 2011 году поступил на филологию на казахское отделение в Костанайский госуниверситет, закончил его и в 2015 году вернулся в свою родную школу в село Федоровка. Там в течение четырёх лет работал учителем казахского языка и литературы. В 2019 году поступил в магистратуру", - говорит Ромащенко.
Почему именно казахский язык был любимым в школе? Дмитрий Сергеевич признается, что благодаря школьному учителю. Он был, как объясняет сам Ромащенко, правильный, мотивировал и подогревал интерес к предмету. Уже на начальном этапе преподавания он часто вспоминал, какими качествами обладал его учитель казахского и хотел быть таким же – примером для своих учеников, чтобы предмет был любимым в школе.
Фото Д. Ромащенко
Было ли трудно учиться на казахском отделении филфака? Очень. Парень был не единственным представителем некоренной национальности среди однокурсников, но сложности всё же были. Преподаватели в университете относились с пониманием, одобряли его рвение к учёбе. А родные всячески помогали: начиная от оплаты за обучение, заканчивая моральной поддержкой.
"Я полгода учился на английской филологии, потом перевёлся на казахскую. Меня погрузили из одной языковой среды в другую. Было тяжеловато, у меня были предметы, которые приходилось досдавать. Два курса я отмалчивался. И только в конце второго начал уже более-менее проявлять активность. Третий и четвёртый курс закончил практически на одни пятерки. Но как бы тяжело не было, мыслей, что я не на своем месте и выбрал не тот путь, не было никогда. Чтобы не понимать вообще о чём идёт речь на парах в университете – такого не было. Я знал и был твёрдо уверен, что казахский язык даст мне шанс на успешное будущее", - заключил Дмитрий Ромащенко.
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