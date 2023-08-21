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"Мен Араймын": известную сеть ресторанов снова переименуют

Сегодня, 18:37
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Instagram / ztb_media Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Фото: Instagram / ztb_media

Известную сеть ресторанов быстрого питания, работавшую ранее в Казахстане под брендом McDonald’s, скоро переименуют, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила компания Food Solutions KZ, управляющая сетью данных ресторанов, 16 августа вывеска на зданиях их филиалов "Біз ашықпыз/Мы открыты" была заменены на имена: "Мен Араймын", "Мен Аружанмын", "Мен Даниярмын", "Мен Юлиямын" и другие. Как утверждает компания, это имена их сотрудников. 

"Таким образом компания Food Solutions KZ хотела выразить благодарность и признательность своей команде, которая остаётся преданной организации и делает значительный вклад в его рост и репутацию. (...) На данный момент в компании по всей стране работают более 1700 человек", - отмечается в пресс-релизе.

Отмечается, что в данный момент компания готовится к запуску нового бренда и в ближайшие месяцы состоится презентация нового названия, под которым будут работать рестораны быстрого обслуживания Food Solutions KZ по Казахстану. 

Напомним, в ноябре 2022 года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу в Казахстане. В компании это решение объяснили ограничениями в местных поставках.

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