Мемориальную доску установили погибшему пожарному из Астаны Аскару Забикулину

Фото: пресс-службы ДЧС Астаны

В память о погибшем при спасении людей из пожара спасателе ДЧС в Астане в сквере "Құтқарушылар саябағы" установили памятную доску, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС столицы. Столичный пожарный Аскар Забикулин героически погиб при спасении людей из пожара в 2022 году.

В церемонии открытия участвовали начальник и личный состав ДЧС Астаны. Там же провели строевой смотр спасателей, и приняли присягу у 16 новых сотрудников службы.

Напомним, Аскар Забикулин получил сильнейшие ожоги тела при эвакуации людей из огня. Пожар произошёл в одном из жилых комплексов Астаны 16 ноября. Спасатель спустился в горящую квартиру на 11 этаже с помощью верёвки. Ему пришлось снять защитную одежду, чтобы пробраться в окно и спаси молящих о помощи людей. Мужчина получил ожоги 80 процентов тела. Несколько дней он провёл в реанимации столичной больницы.После нескольких суток борьбы врачей за его жизнь, 20 ноября 2022 года он скончался в больнице.

У офицера остались жена и двое детей. Им подарили квартиру. По указу президента пожарного наградили орденом "Айбын" I степени. Также в честь погибшего пожарного назвали одну из улиц в Астане.