Медина, Доха, Баку: более 10 международных авиарейсов запустят из Казахстана

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Более десятка новых международных авиарейсов будут открыты в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта страны.

К весенне-летнему сезону будут открыты новые авиарейсы в Доху, Анкару, Медину, Баку и Душанбе. Кроме того, будет увеличено число рейсов в Стамбул, Тбилиси, Пхукет, Мале, Дели, Чэнду, Лондон, Ираклион и Подгорицу.

Причем задействованы будут не только аэропорты Алматы и Астаны, но и воздушные гавани Шымкента, Актау и Туркестана.

К слову, ряд иностранных авиакомпаний также планируют наладить авиасообщение с Казахстаном.

"Например, малазийский лоукостер Air Asia X собирается запустить рейс из Куала-Лумпура в Алматы, а тайский перевозчик Thai Air Asia – из Бангкока в Алматы. Иранская компания Qeshm Air планирует открыть рейс по маршруту Алматы – Токио. Оманский SalamAir с 1 июля запускает рейс Маскат – Алматы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отечественным перевозчиком Air Astana прорабатывается вопрос о выполнении двух регулярных рейсов в неделю между Алматы и Тель-Авивом.