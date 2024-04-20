МЧС: Угроза подтопления некоторых сел сохраняется в ЗКО
Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
105Фото: стопкадр из видео/telegram/qr_tjm
Министр по ЧС РК Чингис Аринов вновь прибыл в Западно-Казахстанскую область, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Глава МЧС инспектирует защитные дамбы, возведенные в населенных пунктах Бурлинского района.
"Напомним, из-за поднятия уровня воды в реке Урал в регионе все еще сохраняется угроза подтопления некоторых сел. МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов и в случае необходимости эвакуироваться в безопасные места. В случае необходимости обращаться по телефону "112″, — сказали в МЧС РК.
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