МЧС: Угроза подтопления некоторых сел сохраняется в ЗКО

Министр по ЧС РК Чингис Аринов вновь прибыл в Западно-Казахстанскую область, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава МЧС инспектирует защитные дамбы, возведенные в населенных пунктах Бурлинского района.

"Напомним, из-за поднятия уровня воды в реке Урал в регионе все еще сохраняется угроза подтопления некоторых сел. МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов и в случае необходимости эвакуироваться в безопасные места. В случае необходимости обращаться по телефону "112″, — сказали в МЧС РК.