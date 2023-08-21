МЧС Казахстана дооснастят 71 беспилотником

Правительство Казахстана дооснастит подразделения МЧС Казахстана дополнительными беспилотными летательными аппаратами и водосливными устройствами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

"Согласно документу, средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и 5 водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина уточнили, что на эти цели из резерва правительства выделено более 633 млн тенге.

На сегодняшний день в распоряжении подразделений МЧС имеется 27 беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем произошедшие в текущем году пожары и другие ЧС показали, что этого количества недостаточно.

Кроме того, в настоящее время для забора воды из открытых водоемов и ее доставки по воздуху к очагам природных пожаров в наличии имеется 12 водосливных устройств. Авиапарк МЧС при этом состоит из 34 многофункциональных воздушных судов.