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Фото: parlam.kz Сегодня, 16:05
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Фото: Фото: parlam.kz

Мажилисмен Андрей Линник досрочно сложил полномочия

На пленарном заседании мажилиса парламента РК досрочно прекращены полномочия депутата Андрея Линника, передаёт Baigenews.kz. Мажилисмен подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Депутаты его поддержали и приняли постановление.

"Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Андрей Линник подал заявление о добровольном освобождении от исполнения обязанностей. В этой связи Центральная избирательная комиссия вносит вашему вниманию рекомендации в соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3 и 8 статьи 24 Закона "О Парламенте и статусе его депутатов" для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Андрея Линника", — сообщил член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов на пленарном заседании нижней Палаты.

Депутаты проголосовали за данное предложение и приняли решение о досрочном прекращении депутата. 

Андрей Линник являлся депутатом Мажилиса VII созыва с января 2021 года. 

Ранее Глава государства на совместном заседании палат парламента предложил провести выборы в мажилис в первой половине следующего года.

Сроки и график всех предложенных президентом выборов обозначен в Послании. 

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#Мажилис #депутаты #Парламент РК
Сегодня, 16:05
158
Зарина Козова Журналист

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