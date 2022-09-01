График выборов в Казахстане, объявленных в Послании президента

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

В Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о предстоящих внеочередных выборах президента, а также депутатов парламента и маслихатов. Глава государства предложил провести парламентские выборы в стране в первой половине 2023 года вместо 2025 года, а выборы президента назначить на осень 2022 года. Сроки и график выборов сообщаются в Послании, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом, выборы президента Казахстана состоятся осенью 2022 года. Согласно статье 51-1 Закона о выборах, внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения.

Выборы депутатов маслихатов всех уровней и мажилиса парламента пройдут в первой половине 2023 года, вместо 2025.

В 2023 году будет запущен пилотный проект по выборам районных акимов.

А уже в 2024 году планируется провести выборы районных акимов по всему Казахстану.

Выборы сельских акимов пройдут по мере завершения срока действующих акимов.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана девятого июня 2019 года. 10 июня ЦИК озвучил итоги выборов, в которых Токаев набрал 70,96 процента голосов. За него проголосовали 6 539 715 человек. Официально Токаев вступил в должность 12 июня 2019 года.

Досрочные выборы президента пройдут в Казахстане осенью.

Президент предложил провести выборы в мажилис и маслихаты в следующем году.