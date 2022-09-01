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  • Президент предложил провести выборы в мажилис и маслихаты в следующем году
Kazinform.kz Сегодня, 12:38
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Фото: Kazinform.kz

Президент предложил провести выборы в мажилис и маслихаты в следующем году

Глава государства на совместном заседании палат парламента предложил провести выборы в мажилис и маслихаты в первой половине следующего года, сообщает BaigeNews.kz.

"Предлагаю провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что это позволит обновить состав парламента.

"Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и парламента", — добавил президент.

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#Токаев #послание народу
Сегодня, 12:38
153
Журналист

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