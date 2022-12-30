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Baigenews.kz Сегодня, 10:34
201
Сегодня, 10:34
201
Фото: Baigenews.kz

Мажилис назначил судей Конституционного суда РК

На пленарном заседании мажилиса назначены судьи Конституционного суда РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ими стали экс-министр юстиции Канат Мусин, проректор Евразийского национального университета Еркин Онгарбаев и директор научно-исследовательского института КазГЮУ Сергей Ударцев.

"Представленные кандидатуры являются квалифицированными, опытными специалистами, много лет проработавшими в юридической и правовой сфере. Каната Сергеевича Мусина вы хорошо знаете, он много лет проработал в правоохранительных органах, в органах юстиции, был депутатом мажилиса, председателем комитета, в настоящее время является министром юстиции страны", — отметил во время заседания депутат мажилиса Арман Кожахметов.

Назначенные судьи Конституционного суда приступят к работе с 1 января 2023 года.

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#Мажилис #судья
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 10:34
201
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