Мажилис назначил судей Конституционного суда РК

На пленарном заседании мажилиса назначены судьи Конституционного суда РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ими стали экс-министр юстиции Канат Мусин, проректор Евразийского национального университета Еркин Онгарбаев и директор научно-исследовательского института КазГЮУ Сергей Ударцев.

"Представленные кандидатуры являются квалифицированными, опытными специалистами, много лет проработавшими в юридической и правовой сфере. Каната Сергеевича Мусина вы хорошо знаете, он много лет проработал в правоохранительных органах, в органах юстиции, был депутатом мажилиса, председателем комитета, в настоящее время является министром юстиции страны", — отметил во время заседания депутат мажилиса Арман Кожахметов.