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Майнеры должны будут подключаться к электрическим сетям согласно установленному порядку
Мажилис рассматривает во втором чтении законопроект по вопросам цифровых активов, передаёт BaigeNews.kz. Он был одобрен в первом чтении 12 октября.
В ходе работы над документом депутаты внесли в законопроект основные поправки, касающиеся вопросов электроэнергетики. Например, введение порядка и требований по приобретению электрической энергии цифровыми майнерами, включение сферы цифрового майнинга в сферы деятельности субъектов предпринимательства и в сферы деятельности, подлежащих лицензированию.
Так, согласно документу майнеры должны будут иметь автоматическую систему контроля и учёта электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы системный оператор видел объём потребляемой ими энергии.
"Внесены поправки по закреплению портала "электронного правительства" в качестве одного из каналов надлежащей доставки уведомления до физических и юридических лиц, оценке процессов автоматизации государственных услуг, введению понятий в области связи. Также внесена поправка по даче согласия высшего судебного совета Республики Казахстан на назначение кандидата на должность руководителя уполномоченного органа в сфере судебного администрирования и на его освобождение от должности", — сообщил председатель комитета по экономическим реформам и региональному развитию мажилиса Альберт Рау.
По его словам, в рабочую группу поступили 60 предложений от депутатов и комитетов, которые обсудили на восьми заседаниях рабочей группы, заседаниях комитета.
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