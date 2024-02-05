Маулен Ашимбаев обозначил приоритеты развития бочча в Казахстане

Председатель Сената Парламента РК, президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев принял участие в заседании, посвящённом перспективам развития паралимпийского вида спорта. На повестке – усиление совместной работы республиканской федерации с региональными представительствами и обсуждение новых проектов, передаёт BaigeNews.kz.

Ашимбаев подчеркнул, что по поручению главы государства в стране предпринимаются комплексные меры по формированию инклюзивной, безбарьерной среды и созданию равных возможностей для граждан. Результатом системной и целенаправленной работы стало открытие федераций в регионах Казахстана и их активное вовлечение в популяризацию бочча.

"Усиление региональной работы расширит поддержку наших параспортсменов и улучшит отбор для национальной сборной по бочча. Поставленная задача обусловлена вступлением нашей страны в Международную федерацию бочча в прошлом году. Это является важным достижением нашей общей работы. Единая стратегия развития Федерации и региональных федераций на ближайшие четыре года позволит получить лицензии для участия наших боччистов в Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году", – отметил президент Казахстанской федерации бочча.

Перед организацией стоят новые задачи по дальнейшему повышению статуса бочча и подготовки спортсменов. Руководитель республиканской федерации обозначил три приоритетных направления работы.

"В первую очередь, важно раскрыть потенциал параспортсменов, обеспечить их условиями для достижения высоких результатов в состязаниях, установления международных рекордов. Важно развивать тренерский состав, повышая его квалификацию через тренинги и изучение международного опыта. Второе направление – "Бочча для всех". Это инклюзивный подход, помогающий социализации людей с инвалидностью, яркий пример инклюзивного и интегрированного подхода в спорте. Бочча доступна для разных групп людей. В-третьих, очень важно способствовать развитию бочча в регионах. Уверен, в этом большую роль сыграют региональные федерации", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы дальнейшего содействия развитию бочча, в частности вопросы аккредитации федераций, финансирования, улучшения инфраструктуры и усиления информационно-просветительской работы.

В ходе заседания с докладами о результатах деятельности и планах региональных федераций по бочча выступила генеральный секретарь федерации Нургуль Ульжекова.

На сегодня в Национальную сборную по бочча вошёл 41 спортсмен из 11 регионов страны (Астаны, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Павлодарской, Жетысуской, Жамбылской, Мангистауской, Абайской, Актюбинской и Атырауской областей).