Мать троих детей разъезжала пьяной за рулём в Актобе

Нетрезвую автоледи, лишённую ранее водительских прав, задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

5 января в 23.45 полицейские при патрулировании заметили машину Hundai, которая вызвала у них подозрение. За рулём автомобиля была 51-летняя женщина. Она управляла машиной в нетрезвом состоянии.

Позже медицинское освидетельствование показало у неё алкогольное опьянение лёгкой степени тяжести. Оказалось, что в мае 2021 года решением суда её лишили водительского удостоверения сроком на три года за езду в пьяном виде.

"Несмотря на наказание и наличие троих несовершеннолетних детей, она повторно села за руль в нетрезвом виде. Женщина водворена в изолятор временного содержания. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 346 ч. 1 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения", — рассказали в ДП Актюбинской области.

Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет и пожизненное лишение водительского удостоверения.