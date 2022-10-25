open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Мать с малолетними детьми переночевала на остановке Уральска
скриншот с видео / mgorod.kz Сегодня, 00:32
230
Фото: скриншот с видео / mgorod.kz

Мать с малолетними детьми переночевала на остановке Уральска

В Уральске полицейский во время ночного обхода обнаружил на автобусной остановке мать с малолетними детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

На улице была минусовая температура воздуха. 

"Женщине некуда было идти и она ночевала с детьми прямо на остановке. После выяснения обстоятельств всех доставили в управление полиции, а позже двоих близнецов возраста четырёх лет отправили в Центр поддержки детей, 11-месячного сына поместили в больницу. Там его полностью обследуют, а матери помогут с трудоустройством", - рассказали в департаменте полиции ЗКО.

В полиции отметили, что мать детей не употребляет алкоголь. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние 11-месячного малыша удовлетворительное.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#семейные конфликты #дети #полицейский #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:32
230
Поделитесь:
Наверх