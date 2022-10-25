Мать с малолетними детьми переночевала на остановке Уральска

В Уральске полицейский во время ночного обхода обнаружил на автобусной остановке мать с малолетними детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

"Женщине некуда было идти и она ночевала с детьми прямо на остановке. После выяснения обстоятельств всех доставили в управление полиции, а позже двоих близнецов возраста четырёх лет отправили в Центр поддержки детей, 11-месячного сына поместили в больницу. Там его полностью обследуют, а матери помогут с трудоустройством", - рассказали в департаменте полиции ЗКО.

В полиции отметили, что мать детей не употребляет алкоголь. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние 11-месячного малыша удовлетворительное.